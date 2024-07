24-Jähriger fliegt mit seinem Auto 15 Meter über einen Weiher

Ein 24-Jähriger aus Markt Indersdorf ist mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Webling in Richtung Pellheim (Landkreis Dachau) von der Straße abgekommen, durch die Luft geflogen und hinter einem Weiher zum Stehen gekommen. Laut Polizeiinspektion Dachau verlor der Mann am Sonntag gegen 14 Uhr in einer Linkskurve ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über sein Auto, durchbrach ein Gebüsch, fuhr über eine Böschung und hob ab.

Etwa 15 Meter flog der 24-Jährige in seinem Fahrzeug durch die Luft, über ein Regenrückhaltebecken, ehe der Wagen auf der gegenüberliegenden Seite des Weihers auf seinen Rädern zum Stehen kam. Dabei blieb der Mann unverletzt. Nach Angaben der Polizei entstand am Auto ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ein Abschleppdienst musste den Wagen bergen.