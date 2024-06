Auto erfasst in Dachau 76-jährige Fußgängerin

Die Seniorin will noch schnell den Linienbus erwischen und läuft über die Straße. Eine 42-jährige Autofahrerin kann den Unfall nicht mehr verhindern.

Eine 42-Jährige hat am Mittwoch in der Schleißheimer Straße in Dachau mit ihrem Auto eine 76-jährige Frau erfasst. Wie die Dachauer Polizei berichtet, bog die Auto-Fahrerin gegen 10.20 Uhr von der Sandstraße nach links in die Schleißheimer Straße ein. Zur gleichen Zeit wollte eine 76-Jährige die Schleißheimer Straße überqueren, um den Linienbus auf der anderen Straßenseite noch rechtzeitig zu erreichen. Die Seniorin wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, musste jedoch vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Dachau eingeliefert werden. Am Auto der 46-jährigen Fahrerin entstand kein Schaden. Sie selbst erlitt einen leichten Schock. (AZ