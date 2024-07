Bei Entsorgungsfirma gerät Gewerbemüll in Brand

Aus bislang ungeklärter sind am Samstag gegen 14.55 Uhr mehrere Tonnen Gewerbemüll auf dem Firmengelände eines Entsorgungsfachbetriebs in Dachau in Brand geraten, berichtet die Dachauer Polizei. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot bis in die Abendstunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Durch die Flammen wurde auf dem Firmengelände an der Theodor-Heuss-Straße eine angrenzende Betonwand leicht beschädigt. Die genaue Schadenshöhe konnte bislang nicht ermittelt werden, diese dürfte jedoch im niederschwelligen Bereich liegen, so die Polizei.

Feuerwehreinsatz in Dachau dauert bis in die Abendstunden

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus Dachau und der umliegenden Feuerwehren aus Bergkirchen, Günding, Prittlbach, Pellheim und Badersfeld rückte aus, um den Großbrand zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden an.

Während der Löscharbeiten kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. Eine Gefahr für die umliegenden Anwohner bestand jedoch nicht. Auf der angrenzenden Bundesstraße 471 war die Sicht zeitweise beeinträchtigt, eine Straßensperre musste allerdings nicht eingerichtet werden. (bac)

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Polizeiinspektion Dachau geführt. Hinweise auf Brandstiftung ergaben sich bislang jedoch nicht.