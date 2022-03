Holzschuppen in Dachau fängt Feuer und setzt Wohnhäuser in Brand

Ein brennender Holzschuppen in Dachau verursacht am Dienstagmorgen einen größeren Brand. Dieser greift auch auf Wohnhäuser über und verursacht einen enormen Schaden.

Ein Holzschuppen in Dachau hat am Dienstagmorgen gegen 6.10 Uhr Feuer gefangen. Er war direkt an eine Garage angebaut. Da sich der Brand auf die beiden Wohnhäuser daneben ausweitete, entstand ein enormer Sachschaden.

Er liegt dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord zufolge in niedriger sechsstelliger Höhe. Alle Bewohnerinnen und Bewohner hatten ihre Häuser bereits verlassen, als die Feuerwehr eintraf. Niemand wurde verletzt.

Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt nach Brand in Dachau

Nun hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen übernommen. Sie geht momentan von einem technischen Defekt an den verlegten Stromleitungen aus. Das abschließende Ergebnis der Folgeuntersuchung durch einen Sachverständigen steht allerdings noch aus. (lavoe)