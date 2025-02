Dachau Schock in Dachauer Realschule: Decke der Tiefgarage stürzt ein

In der Dr.-Josef-Schwalber-Realschule in Dachau stürzt am Mittwochnachmittag die Decke der Tiefgarage ein. Verletzt wird niemand. Doch der Vorfall hat Folgen für den Unterricht.