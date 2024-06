Dachau

vor 33 Min.

Maskierter versucht Kasseninhalt aus Drogeriemarkt zu stehlen

Ein maskierter Mann fordert in einem Drogeriemarkt in Dachau die Kassiererin auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Zeugen können ihn aber ohne Beute vertreiben.

Von HOP

Ein maskierter Mann hat am Dienstag in einem Drogeriemarkt in Dachau-Ost versucht, den Inhalt der Kasse zu stehlen. Er ist aber bei dem Versuch gescheitert. Wie die Polizei Dachau mitteilte, ging der Maskierte nach Betreten des Ladens zielstrebig hinter die Ladentheke und forderte die Kassiererin dazu auf, die Kasse zu öffnen, um an das Geld darin zu gelangen. Der Vorfall habe sich gegen 12.30 Uhr ereignet. Der Mann sei wohl unbewaffnet gewesen. Zeugen gelang es, den Täter ohne Beute aus dem Laden zu vertreiben. Die umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb aber erfolglos. (AZ)

