Vier verletzte Radfahrer im Kreis Dachau an einem Wochenende

Insgesamt vier Radfahrer sind am Wochenende im Landkreis Dachau ohne Fremdeinwirkung von ihrem Gefährt gestürzt. In Dachau fiel ein 30-Jähriger von seinem Rad. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Samstag gegen 1.25 Uhr auf der Roßwachtstraße. Die Beamten stellten bei ihm einen Alkoholpegel von 1,5 Promille fest. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Laut Polizei habe man ihm auch eine Blutprobe entnommen.

Über das Wochenende sei es laut Polizeiinspektion Dachau zu drei weiteren Stürzen im Landkreis ohne Fremdbeteiligung gekommen. Bei allen vier Unfällen hätten die Radfahrer keinen Helm getragen. Bis auf den 30-Jährigen wurden alle Radfahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einer davon verletzte sich schwer. (hop)