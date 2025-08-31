Icon Menü
„Das Kanu des Manitu“: Lustige Fortsetzung überzeugt mit neuen Wortspielen und Charme

Aichach

„Das Kanu des Manitu“: Lustig, aber politisch korrekter als der Vorgänger

Insgesamt rund 530 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen den Film am Freitag im Aichacher Kino. Was einige über den Film sagen und was sie vermissen.
Von Gerlinde Drexler
    Michael Bully Herbig ("Abahachi") und Christian Tramitz ("Ranger") in einer Szene des Films "Das Kanu des Manitu".
    Michael Bully Herbig ("Abahachi") und Christian Tramitz ("Ranger") in einer Szene des Films "Das Kanu des Manitu". Foto: Luis Zeno Kuhn, Constantin Film/dpa

    „Mit der Gesamtsituation unzufrieden“ waren Abahachi (Michael „Bully“ Herbig) und Ranger (Christian Tramitz) schon vor 24 Jahren in dem Kultfilm „Der Schuh des Manitu“. Das Zitat ist seitdem zu einem geflügelten Wort geworden. Es taucht natürlich auch in der Fortsetzung der Westernkomödie „Das Kanu des Manitu“ wieder auf. Am Freitag sahen in mehreren Vorführungen im Aichacher Cineplex insgesamt rund 530 Zuschauerinnen und Zuschauer den Film, in dem sich die beiden Hauptdarsteller wieder zum Teil aberwitzige Wortgefechte liefern. „Lustig“ und „unterhaltsam“ waren anschließend einige der Kommentare der Zuschauer zu dem Film.

