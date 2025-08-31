„Das Kanu des Manitu“: Lustig, aber politisch korrekter als der Vorgänger

„Mit der Gesamtsituation unzufrieden“ waren Abahachi (Michael „Bully“ Herbig) und Ranger (Christian Tramitz) schon vor 24 Jahren in dem Kultfilm „Der Schuh des Manitu“. Das Zitat ist seitdem zu einem geflügelten Wort geworden. Es taucht natürlich auch in der Fortsetzung der Westernkomödie „Das Kanu des Manitu“ wieder auf. Am Freitag sahen in mehreren Vorführungen im Aichacher Cineplex insgesamt rund 530 Zuschauerinnen und Zuschauer den Film, in dem sich die beiden Hauptdarsteller wieder zum Teil aberwitzige Wortgefechte liefern. „Lustig“ und „unterhaltsam“ waren anschließend einige der Kommentare der Zuschauer zu dem Film.

