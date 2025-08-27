Tom und Flo spielen ein Weihnachtskonzert in Aichach: Bald beginnt der Vorverkauf

Die beiden Aichacher Tom Prestele und Florian Laske geben in diesem Jahr ein weihnachtliches Sonderkonzert im Aichacher Pfarrzentrum. Zum ersten Mal nehmen sie dafür Weihnachtsklassiker in ihr Programm. Das Duo ist bekannt für seine Neuinterpretationen altbekannter Melodien der 1960er-Jahre. Die Musiker ersetzen mit den auf sie zugeschnittenen Arrangements stellenweise das, was sonst eine mehrköpfige Band spielt. Seit vielen Jahren treffen sie bei ihrem Publikum einen Nerv – im vergangenen Jahr spielten sie zum zweiten Mal im ausverkauften Circus Krone. Sie komponieren auch selbst.

Dementsprechend entspringen die weihnachtlichen Arrangements für das geplante Konzert am Samstag, 20. Dezember, einer Mitteilung zufolge eigener Kreativität. Tom und Flo wollen damit die Zuhörerschaft ihrer Heimatstadt auf das Weihnachtsfest einstimmen. Es darf also ein besinnlicher und swingender Abend erwartet werden, bei dem das Duo auch den ein oder anderen musikalischen Gast auf der Bühne begrüßt.

Karten für das Konzert von Tom und Flo gibt es in der Aichacher Stadt-Info

Tickets können ab 1. September im Internet unter okticket.de oder in der Aichacher Stadt-Info erworben werden. Die Stadt-Info zieht im Lauf des Oktobers vom Stadtplatz 40 (neben der Buchhandlung Rupprecht) in die Räume des ehemaligen Schmuckgeschäfts Bluepoint am Stadtplatz 37 um. Restkarten sind, sofern vorhanden, am Veranstaltungstag am 20. Dezember ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Für Schüler, Auszubildende und Menschen mit Behinderung gibt es ermäßigte Ticketpreise, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. (AZ)