Peter Auner aus Affing mag den besonderen Klang seines Cadillac DeVille aus den 1960er-Jahren

Affing

Das Ohr fährt mit: Warum dieser Oldtimer-Besitzer den Klang seines Motors mag

Peter Auner fährt ein Cadillac Cabrio aus den 60er-Jahren. Die markante Heckflosse erinnert zwar an einen Düsenjet, doch der 75-Jährige reist lieber gemütlich.
Von Michael Eichhammer
    Peter Auner sagt über seinen Cadillac DeVille: „Die Reaktionen auf das Auto sind durchweg positiv – die Leute haben ein Lächeln im Gesicht.“ Foto: Michael Eichhammer

    Das Auge isst mit, heißt es bekanntlich, wenn es um Kulinarik geht. Für den Genuss historischer Fahrzeuge gilt hingegen: Das Ohr fährt mit. Zumindest für Peter Auner. Der 75-Jährige schätzt an seinem Cadillac DeVille aus dem Jahr 1963 auch den guten Ton. Während heutzutage oft Sounddesigner bei den Autoherstellern für einen digital aufgemotzten Klang sorgen, tönt in dem extralangen Cabrio noch ein echter, 325 PS starker Achtzylinder. „Das typische Blubbern von einem V8 ist einfach schön“, findet der Auto-Enthusiast.

