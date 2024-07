Eine Ära beim Seniorenkreis Dasing geht zu Ende

Nach fast zwei Jahrzehnten ehrenamtlichen Engagements im Seniorenkreis der Pfarreiengemeinschaft Dasing haben sich Karl-Heinz und Irmtrud Neumann von den Leitungsaufgaben verabschiedet. Seit dem Jahr 2005 sind sie in diesem Gremium aktiv und übernahmen 2008, nach dem Weggang von Pfarrer Heribert Singer, die Leitung und Verantwortung für den Seniorenkreis.

Zuverlässig leiteten sie einmal im Monat die Treffen der Senioren. Unterstützt wurden sie dabei von wechselnden Helfern, zuletzt von Heidi Tschabrun mit ihrem Team, das für die Bewirtung sorgte sowie Elisabeth Mayershofer und Viktoria Kormann, die sich fast zehn Jahre lang um die finanziellen Belange kümmerten und nun gemeinsam mit den Neumanns ihr Amt niederlegten. Beim Sommerfest der Senioren, das traditionell vom Pfarrgemeinderat Dasing gestaltet wird, wurde Abschied gefeiert, verbunden mit dem aufrichtigen Dank für dieses treue und zuverlässige Engagement. Pfarrer Justin Nambelil und die Pastoralratsvorsitzende Hildegard Mayershofer bedankten sich im Namen der Pfarreiengemeinschaft. Im Anschluss sangen die Senioren ein selbst gedichtetes Danklied. Und schließlich folgten noch Geschenke. Neben Blumen und Pralinen bekam das Ehepaar Neumann eine Gartenbank, um gemeinsam die wohlverdiente Auszeit zu genießen.

Am 9. September geht es mit dem Seniorenkreis weiter. Wie bisher will die Pfarreiengemeinschaft immer am zweiten Montag im Monat dieses Treffen anbieten. Man werde nicht alle Strukturen des bisherigen Konzepts aufrechterhalten können, doch es gäbe bereits Ideen und einige Engagierte, die sich einbringen möchten, so Pfarrer Justin. Zu seiner besonderen Freude bleibt auch Heidi Tschabrun mit ihrem Team dem Kreis treu. Wer Interesse hat sich beim Seniorenkreis der PG Dasing zu engagieren, ist eingeladen zu einem Treffen am Mittwoch, 17. Juli, 20 Uhr im Pfarrsaal des Begegnungszentrums in Dasing.