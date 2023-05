Dasing/Friedberg

Pfarrer Anton Kreutmayr half überall, wo er gebraucht wurde

Plus Pfarrer Anton Kreutmayr ist mit 87 Jahren vestorben. Aufgewachsen im Dasinger Ortsteil Taiting war er Pfarrer im Landkreis Landsberg, Neusäß und Königsbrunn.

Er hat Hilfsbereitschaft als Mensch und Priester immer gelebt. Jetzt ist der Ruhestandsgeistliche Anton Kreutmayr im Alter von 87 Jahren gestorben. Seit 19 Jahren hatte er zwar keine Pfarrstelle mehr. Doch er half nicht nur bei Messen im Dasinger Ortsteil Taiting aus, wo er aufgewachsen ist, sondern auch in vielen anderen Pfarreien im Wittelsbacher Land sprang er ein, wenn ein Priester benötigt wurde.

Anton Kreutmayr wurde am 11. März 1936 in Rettenbach bei Schrobenhausen geboren, wuchs aber in Taiting auf, wo die Familie zwei Jahre nach seiner Geburt hinzog. Er war das vierte von sechs Kindern. Nach dem Abitur, das er am Benediktinergymnasium St. Stephan in Augsburg ablegte, trat er 1956 in das damals noch in Dillingen gelegene Priesterseminar des Bistums Augsburg ein und studierte dort Theologie und Philosophie. Am 11. Mai 1961 wurde er zum Priester geweiht.

