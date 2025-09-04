Icon Menü
Parken und Sanitär für Lkw und Pkw zwischen B300 und A8 bei Dasing kurz vor Eröffnung

Dasing

Lösung für das Lkw-Problem in Dasing? Mobilitätszentrum an der A8 steht kurz vor dem Start

Hörmann Reisen baut in Dasing für 5,5 Millionen Euro eine Mobilitätszentrale mit Stellplätzen für etwa 75 Lkw. Und auch für die Zukunft gibt es bereits Pläne.
Von Philipp Holzhey
|
    • |
    • |
    • |
    Die Bauarbeiten am Mobilitätszentrum von der Hörmann Reisen GmbH in Dasing zwischen der B300 und der A8 sind in den letzten Zügen.
    Die Bauarbeiten am Mobilitätszentrum von der Hörmann Reisen GmbH in Dasing zwischen der B300 und der A8 sind in den letzten Zügen. Foto: Philipp Holzhey

    Lkw-Stellplätze sind an Autobahnen rar gesät. Speditionen und besonders den Fahrerinnen und Fahrern entstehen dadurch oft große Probleme, die gesetzlich vorgeschriebenen Lenkzeiten einzuhalten. Aber auch Anwohner sind betroffen. Immer häufiger stellen Fahrer ihren Lastwagen in Wohngebieten ab und verbringen dort die Nacht. Und das ohne sanitäre Einrichtungen und Verpflegung. Das Mobilitätszentrum am Dasinger Verkehrskreuz zwischen B300 und A8 soll Abhilfe schaffen.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Christian Kirstges

    Kommen da auch noch Bäume hin? Eine PV-Anlage über den Parkflächen wäre ebenfalls sinnvoll, statt irgendwo anders wieder Grünland oder Äcker unbrauchbar zu machen.

