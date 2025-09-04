Dasing Lösung für das Lkw-Problem in Dasing? Mobilitätszentrum an der A8 steht kurz vor dem Start

Hörmann Reisen baut in Dasing für 5,5 Millionen Euro eine Mobilitätszentrale mit Stellplätzen für etwa 75 Lkw. Und auch für die Zukunft gibt es bereits Pläne.