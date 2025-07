Wasser kostet mehr: Daxbergruppe erhöht die Gebühren

Der Wasserzweckverband Daxberggruppe hat die Preise erhöht, um auch weiterhin auf finanziell gesunden Beinen zu stehen. Das betrifft zahlreiche Haushalte in der Marktgemeinde Pöttmes und in der Gemeinde Hollenbach.

400.000 Euro Sanierungskosten für Wasserleitungen und Hochbehälter sind bei dem Zweckverband zuletzt angefallen. Die Neuberechnung der Wassergebühr ergab eine Erhöhung um 0,87 Euro pro Kubikmeter. Dadurch wird der Wasserpreis mehr als verdoppelt. Er liegt nun bei 1,50 Euro pro Kubikmeter. Das betrifft die Pöttmeser Ortsteile Handzell, Gundelsdorf, Osterzhausen, Ebenried und Stuben sowie den Hollenbacher Ortsteil Mainbach.

Für Hollenbach selbst, den Ortsteil Motzenhofen und Teile von Schönbach, die als Wassergast der Daxberggruppe mit Wasser versorgt werden, erhöht sich der Preis von 0,73 auf 0,90 Euro pro Kubikmeter. Das beschloss die Verbandsversammlung jüngst einstimmig.

Beide Wasserpreise sind trotz der Erhöhung, die am 1. Juni in Kraft trat, vergleichsweise günstig. Beispiele: Die Magnusgruppe, die Teile der Gemeinden Hollenbach, Inchenhofen, Kühbach, Pöttmes, Schiltberg und Aichach versorgt, verlangt aktuell 2,16 Euro pro Kubikmeter. In Aichach gilt ein Kubikmeterpreis von 1,46 Euro und in Obergriesbach bereits von 3,41 Euro. (mit AZ)