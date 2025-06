Beim Bau des Spielplatzes am Rehlinger Kindergarten packten vor wenigen Wochen Freiwillige unter der Anleitung eines Spezialisten an. Am Sonntag, 20. Juli, findet ein Tag der offenen Tür im Kindergarten statt. Dessen Defizit, das 2024 um eine fünfstellige Summe stieg, beschäftigte den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Foto: Josef Abt (Archivbild)