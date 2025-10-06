Kühbach-Unterbernbach Die tiergestützte Therapie auf dem Paulihof hilft Kindern, die es nicht leicht haben

Rund 50 junge Menschen wurden auf dem Paulihof bei Kühbach bereits beim Wachsen und Lernen begleitet. Jetzt werden zwei Jubiläen gefeiert. Ulrike Heigenmoser übergibt ihr Lebenswerk.