Der Paulihof in Unterbernbach feiert: Hier wird Kindern und Tieren geholfen

Kühbach-Unterbernbach

Die tiergestützte Therapie auf dem Paulihof hilft Kindern, die es nicht leicht haben

Rund 50 junge Menschen wurden auf dem Paulihof bei Kühbach bereits beim Wachsen und Lernen begleitet. Jetzt werden zwei Jubiläen gefeiert. Ulrike Heigenmoser übergibt ihr Lebenswerk.
Von Monika Walter
    •
    •
    •
    Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher (links) und zweiter Bürgermeister Gerhard Stegmayer bedankten sich mit Blumen bei den beiden Paulihof-Leiterinnen Ulrike Heigenmoser (rechts) und Sandra Sailer für deren Wirken in der Marktgemeinde.
    Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher (links) und zweiter Bürgermeister Gerhard Stegmayer bedankten sich mit Blumen bei den beiden Paulihof-Leiterinnen Ulrike Heigenmoser (rechts) und Sandra Sailer für deren Wirken in der Marktgemeinde. Foto: Monika Walter

    Vor 20 Jahren zog die Wohngruppe für Kinder und Jugendliche mit dem Angebot tiergestützter Therapie in den Kühbacher Ortsteil Unterbernbach. Auf dem Paulihof, benannt nach dem ersten Hund von Ulrike Heigenmoser, wurden mittlerweile rund 50 junge Menschen beim Wachsen und Lernen begleitet. Vor fünf Jahren gründeten Heigenmoser und Sandra Sailer die Paulihof-Kinderhilfe gGmbH und starteten damit in die Selbstständigkeit. Diese Meilensteine wurden jetzt gebührend gefeiert.

