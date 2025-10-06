Die tiergestützte Therapie auf dem Paulihof hilft Kindern, die es nicht leicht haben

Vor 20 Jahren zog die Wohngruppe für Kinder und Jugendliche mit dem Angebot tiergestützter Therapie in den Kühbacher Ortsteil Unterbernbach. Auf dem Paulihof, benannt nach dem ersten Hund von Ulrike Heigenmoser, wurden mittlerweile rund 50 junge Menschen beim Wachsen und Lernen begleitet. Vor fünf Jahren gründeten Heigenmoser und Sandra Sailer die Paulihof-Kinderhilfe gGmbH und starteten damit in die Selbstständigkeit. Diese Meilensteine wurden jetzt gebührend gefeiert.
Kühbach-Unterbernbach
