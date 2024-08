Derbysieg für Hollenbach in Ecknach und zwei Auswärtssiege für die Mannschaften aus dem Stadtgebiet Friedberg in der Bezirksliga Nord. Stätzling gewann seine dritte Partei auf fremden Rasen und steht schon wieder mit an der Spitze, aber auch Rinnenthal holte drei Punkte in Nördlingen. Mering (Bezirksliga Süd) kam in Bobingen zu einem torlosen Remis.

Hollenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ecknach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Höhenluft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis