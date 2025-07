Die Malteser sind in ihren neuen Räumen in Aichach angekommen

Von der Tränkmühle direkt ins Zentrum von Aichach ging es für die Malteser Aichach-Friedberg bereits im November. Nun sind die Bauarbeiten in den neuen Räumlichkeiten weitestgehend abgeschlossen und der Standort in der Werlbergerstraße 3-5 kann offiziell eröffnet werden. Am Freitag, 25. Juli, von 17 Uhr bis 20 Uhr laden die Malteser alle Interessierten dazu ein, sich selbst ein Bild davon zu machen. Bei der Einweihungsfeier werden neben geladenen Gästen auch Unterstützer und Helfer vor Ort sein.

Zudem wird es eine Segnung der neuen Räume geben. Laut Pressemitteilung der Malteser, um den neuen Standort zu würdigen und um ein Zeichen für den gelungenen Neuanfang zu setzen. „Wir freuen uns sehr, diesen besonderen Moment mit der Öffentlichkeit teilen zu dürfen“, sagt Dienststellenleiterin Wanda Hiechinger. „Es ist uns ein Anliegen, unsere Arbeit transparent zu machen und mit den Menschen vor Ort in den Austausch zu treten.“

Die neuen Räumlichkeiten der Malteser sind barrierefrei

Im Rahmen der Veranstaltung werden die verschiedenen Dienste und Angebote vorgestellt, die in Aichach zur Verfügung stehen: Katastrophenschutz mit den Schnell-Einsatz-Gruppen Transport und Betreuung, Besuchsdienst, Erste-Hilfe-Kurse, Mehr-Generationentreff, Lebensmittelpakete, Rikschafahrten für Senioren und weitere. Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, mit Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen, sich über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Am alten Standort in der Tränkmühle sei man etwas weit draußen gewesen. Hiechinger sagt, dass die Malteser durch den zentralen Standort wieder bekannter werden könnten. Man komme wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen. Die bessere Erreichbarkeit mache sich schon jetzt deutlich bemerkbar. „Es ist ein schöner Effekt, der langfristig das Vertrauen fördert“, so Hiechinger. Wenn auch noch die letzten kleineren Arbeiten abgeschlossen sind, sind die neuen Räume barrierefrei zugänglich und verfügen über eine behindertengerechte Toilette.

Malteser sind im Aichacher Zentrum angekommen

Auch eine Steigerung beim Zulauf mache sich bereits bemerkbar. In den angebotenen Erste-Hilfe-Kursen seien teilweise mehr Leute, wegen der besseren Erreichbarkeit. Helfer und Förderer würden nun öfter vorbeischauen. „Ich wünsche mir durch den neuen Standort, dass die Dinge, die wir anbieten, noch mehr wahrgenommen werden“, sagt Hiechinger. Ihr Wunsch ist es, das Angebot in Zukunft noch auszubauen. Denn inzwischen sind sie „absolut angekommen“ im Zentrum von Aichach.