45 Kinder besuchen in Aindling zum ersten Mal die Schule

In der Aindlinger Grundschule besuchten am Dienstag 45 Kinder zum ersten Mal die Schule. In der Klasse 1a sind zwölf Mädchen und zehn Jungen und in der 1b sind es 13 Mädchen und zehn Buben. Begrüßt wurden sie musikalisch von den Zweitklässlern. Auch Schulleiterin Brigitte Beck grüßte die vielen Kinder mit Eltern, Geschwistern und Großeltern. Sie freute sich über so viele „Neulinge“. Die Schule solle Freude machen und keinen Stress. Zu den Eltern gewandt, meinte die Rektorin, sie sollten Vertrauen zu ihren Kindern haben. „Schule ist wichtig, ist mehr als lernen, aber nicht alles.“ Bürgermeisterin Gertrud Hitzler zeigte sich neidisch auf die vielen tollen Schultüten. „Ihr lernt nun schreiben, lesen, rechnen und vor allem auch lernt ihr neue Freunde kennen.“

Klasse 1b mit Lehrerin Andrea Lang, Schulleiterin Brigitte Beck und Bürgermeisterin Gertrud Hitzler. Foto: Sofia Brandmayr