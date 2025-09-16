Icon Menü
Die Neuankömmlinge sind da: 1. Schultag in Todtenweis

Todtenweis

19 ABC-Schützen treten ihren ersten Schultag an

Von Sofia Brandmayr
Von Sofia Brandmayr
    Die ABC-Schützen mit Schulleiterin Brigitte Beck, Klassenleiterin Claudia Happach und Bürgermeister Konrad Carl.
    Die ABC-Schützen mit Schulleiterin Brigitte Beck, Klassenleiterin Claudia Happach und Bürgermeister Konrad Carl. Foto: Sofia Brandmayr

    In Todtenweis begrüßte Schulleiterin Brigitte Beck 19 Abc-Schützen. Die elf Mädchen und acht Jungen waren gemeinsam mit Eltern, Geschwistern und Großeltern zum ersten Schultag angetreten. Im Pausenhof wurden die Neulinge von den Zweit-, Dritt- und Viertklässlern musikalisch mit dem Lied „Schule ist nicht nur mehr wissen wie vorher“ begrüßt. Brigitte Beck betonte: „Man lernt viel und bekommt auch neue Freunde.“ An die Eltern appellierte die Rektorin, dass sie die Kinder noch Kinder sein lassen sollen. „Schule ist zwar wichtig, aber nicht alles.“ Die neue Lehrerin Claudia Happach gab den Eltern mit, dass es manchmal Geduld brauche, wenn nicht alles gleich auf Anhieb klappe. 

