19 ABC-Schützen treten ihren ersten Schultag an

In Todtenweis begrüßte Schulleiterin Brigitte Beck 19 Abc-Schützen. Die elf Mädchen und acht Jungen waren gemeinsam mit Eltern, Geschwistern und Großeltern zum ersten Schultag angetreten. Im Pausenhof wurden die Neulinge von den Zweit-, Dritt- und Viertklässlern musikalisch mit dem Lied „Schule ist nicht nur mehr wissen wie vorher“ begrüßt. Brigitte Beck betonte: „Man lernt viel und bekommt auch neue Freunde.“ An die Eltern appellierte die Rektorin, dass sie die Kinder noch Kinder sein lassen sollen. „Schule ist zwar wichtig, aber nicht alles.“ Die neue Lehrerin Claudia Happach gab den Eltern mit, dass es manchmal Geduld brauche, wenn nicht alles gleich auf Anhieb klappe.

Sofia Brandmayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86447 Todtenweis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schultag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis