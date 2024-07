Polizei nimmt Fahrraddieb in Aichach fest und sucht Eigentümer des Rads

Die Aichacher Polizei hat am frühen Sonntagabend an der Bahnhofstraße in Aichach einen Fahrraddieb festgenommen. Bereits wenige Stunden zuvor hatte dieselbe Streifenbesatzung den 37-jährigen Mann im Stadtbereich Aichach kontrolliert: Zu diesem Zeitpunkt war er auf der Bundesstraße B300 am Fahrbahnrand als Fußgänger unterwegs gewesen.

Polizei bittet Eigentümer des mutmaßlich gestohlenen Rads, sich zu melden

Gegen 18.15 Uhr fiel den Polizeibeamten der Mann am Bahnhofsplatz erneut auf. Dieses Mal war er allerdings mit einem Fahrrad unterwegs. Als die Beamten den Mann erneut kontrollierten, stellten sie der Polizei zufolge frische Aufbruchsspuren am Ringschloss des Cube-Fahrrades fest. Außerdem hatte er Aufbruchswerkzeug dabei. Die Polizei nahm den Mann fest. Sie geht aufgrund ihrer bisherigen Ermittlungen davon aus, dass das Jugendrad an den Fahrradständern am Bahnhof gestohlen wurde. Der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten, sich mit der Aichacher Polizei unter Telefon 08251/8989-11 in Verbindung zu setzen. (nsi)