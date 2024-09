Unbekannter stiehlt drei Ster Brennholz

Brennholz hat eine bislang unbekannte Person in der vergangenen Woche in Aichach gestohlen, berichtet die Polizei. Das Holz war auf einem Privatgrundstück an der Lindenallee gelagert. Der Diebstahl hat sich laut Polizei in der Zeit von Sonntag, 15. September, bis Samstag, 21. September, ereignet.

Diebstahl in Aichach mit Pritschenwagen oder Anhänger

Um auf das Anwesen zu gelangen, brach der Täter den Holzzaun des Anwesens auf, berichtet die Polizei. Anschließend entwendete er drei Ster von dem Brennholz, das im Garten des Grundstücks aufgeschichtet war. Es ist davon auszugehen, dass der Täter das Holz auf einen Pritschenwagen oder Anhänger aufladen und abtransportieren musste, so die Polizei. Hinweise erbittet die Polizei in Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (bac)