Eva Ziegler wird 70: Eine, die immer engagiert ist und nie den Mut verliert

Eva Ziegler (rechts) in ihrem Element: Die Vereinigten Well-Verehrerinnen (VWV) und der „Rainer Winkel“ feierten 2017 ihr 25-jähriges Bestehen.

Plus Eva Ziegler feiert am Samstag ihren 70. Geburtstag. Ihre gesundheitlichen Probleme haben sie nicht an einer politischen Laufbahn gehindert.

Von Inge von Wenczowski

Viele Jahrzehnte hat sie sich für Menschen und Umwelt eingesetzt, jetzt darf Eva Ziegler aus dem Pöttmeser Ortsteil Ebenried ein rundes Jubiläum feiern: Am Samstag wird sie 70 Jahre alt. Obwohl sie seit vielen Jahren unter großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, war sie immer engagiert.

Geboren wurde Ziegler 1954 in Aindling. Sie wuchs mit zwei Geschwistern auf. Als Jugendliche verbrachte sie ein Jahr in einem Internat, um eine Haushaltungsschule zu besuchen. Im Anschluss daran betreute sie die kleine Tochter einer Lehrerin in Willprechtszell, bis sie eine Anstellung bei der dortigen Raiffeisenbank bekam.

