Telekom will Mobilfunkmast ebenfalls nutzen

Der Pöttmeser Marktentwicklungsausschuss hat einen Kooperationsvertrag der Gemeinde mit der Telekom genehmigt. Das Unternehmen will ebenfalls den Mobilfunkmast bei Ebenried/Stuben nutzen. Das teilte Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage mit. Bereits zu Beginn des Jahres hatte die Gemeinde einen Kooperationsvertrag mit der Firma Vodafone geschlossen (wir berichteten). Den Mast als solchen baut und vermietet die Gemeinde, Vodafone kümmert sich um die aktive Infrastruktur – also alles, was für den Mobilfunk nötig ist. Dass die Telekom sich nun anschließt, ist ein Vorteil für alle Mobilfunkkunden des Unternehmens. Die Fertigstellung des Masts ist im nächsten Jahr geplant. (nsi)

Nicole Simüller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis