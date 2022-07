Ecknach

vor 33 Min.

Die Ecknacher Pfarrkirche ist im Moment eine "Freiluftkirche"

Plus Die Sanierung der Pfarrkirche Ecknach liegt im Zeitplan. Die Außenfassade ist inzwischen renoviert. Warum Gottesdienste ausgefallen sind.

Von Erich Echter

Die Renovierungsarbeiten an der Ecknacher Pfarrkirche sind in vollem Gange. Ein Teil ist schon geschafft. So ist die Außenfassade an Turm und Kirchenschiff renoviert. Im Moment können keine Gottesdienste abgehalten werden. Kirchenpfleger Hans Burgmair begründet warum: "Momentan haben wir eine Freiluftkirche."

