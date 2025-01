Neujahrsempfang in Ecknach: Durz betont Wert der Freiheit

Die CSU Ecknach hielt im Pfarrheim ihren Neujahrsempfang ab. Ortsvorsitzender und Stadtrat Peter Meitinger begrüßte zahlreiche Ecknacherinnen und Ecknacher. Nach dem Gottesdienst stießen alle mit Sekt auf das neue Jahr an. In seiner Rede betonte Meitinger laut einer Mitteilung die Bedeutung des Ehrenamts: Dieses werde in vielfältiger Weise in Ecknach gelebt. Dafür solle auch der Neujahrsempfang ein Dank sein. Meitinger erinnerte daran, dass Ecknach vom Hochwasser im vergangenen Jahr besonders betroffen gewesen sei. Hier habe der Ort gut zusammengeholfen.

Meitinger betonte die Bedeutung des Schulstandortes Ecknach, der entsprechende Investitionen benötige. Als Gastredner war Bundestagsabgeordneter und Direktkandidat Hansjörg Durz vor Ort. Er ist ein regelmäßiger Gast beim CSU-Neujahrsempfang in Ecknach. Er ging auf den Wert der Freiheit ein: Die Politik müsse sie entsprechend verteidigen, auch in Form einer starken Verteidigungspolitik.

Durz: „Freiheit durch Sicherheit garantieren“

Doch auch die Freiheit nach innen und innere Sicherheit sei relevant und nicht selbstverständlich. Als dritten Aspekt nannte er die wirtschaftliche Situation, die insbesondere durch die Bürokratie zunehmend schwierig werde. Durz fasste zusammen: „Nur, wenn wir Freiheit durch Sicherheit garantieren, wenn wir Sicherheit durch eine starke Wirtschaft finanzieren und nur, wenn wir Wohlstand dauerhaft generieren, können wir die Aufgaben der Zukunft gestalten.“ Die Reden wurden durch Querflötenstücke umrahmt. Danach folgte der gemütliche Teil samt Weißwurstfrühstück. (AZ)