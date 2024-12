Verkehrsunfallflucht in Ecknach

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich im Aichacher Stadtteil Ecknach ereignet. Wie die Polizei erst jetzt erfuhr, ereignete sich der Unfall bereits am Donnerstag zwischen 14 und 15.15 Uhr.

Demnach stellte eine 71-Jährige ihren Audi Q3 auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Karl-Schiller-Straße ab. Als sie wieder zu ihrem Auto kam, stellte sie am Heck einen frischen Unfallschaden fest. Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend, ohne sich weiter um den verursachten Schaden in Höhe von circa 2000 Euro zu kümmern.

Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die Angaben machen können, sich unter Telefon 08251/8989-11 zu melden.