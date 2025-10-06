Ein Jahr Hochwasser-Check: So läuft‘s im Landkreis Aichach-Friedberg

Nach der verheerenden Flut im Ahrtal 2021 reagierte auch die Bayerische Landesregierung. Sie gab gut eine Woche nach dem Unglück in einer Regierungserklärung bekannt, den Hochwasserschutz bayerischer Kommunen in einem Praxis-Check überprüfen zu wollen. Im Sommer 2024 startete dann der „Hochwasser-Check“ durch die Wasserwirtschaftsämter im Freistaat. Kurz nach dem Jahrhunderthochwasser Ende Mai, Anfang Juni im vergangenen Jahr, das auch den Landkreis Aichach-Friedberg stark betroffen hat. Was der Hochwasser-Check eigentlich ist und wie er den Kommunen in Zukunft helfen soll.

Der Hochwasser-Check ist laut dem Bayerischen Landesamt für Umwelt ein integrales Beratungsangebot der Wasserwirtschaft für alle interessierten bayerischen Kommunen mit und ohne Gewässer. Vereinfacht gesagt: Jede bayerische Kommune darf sich auf Kosten des Freistaates in einem persönlichen Gespräch zum Hochwasserschutz vor Ort beraten lassen. Bis Mitte des Jahres 2026 sollen auch alle Gemeinden und Städte aus dem Landkreis Aichach-Friedberg eine Einladung zur Teilnahme am Hochwasser-Check erhalten haben. Bei zehn Gemeinden sei das schon der Fall gewesen, berichtet das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, das für die Kommunen im Wittelsbacher Land zuständig ist, auf Anfrage unserer Redaktion. Das Interesse der Kommunen an der Beratung sei auch wegen des Juni-Hochwasser in 2024 groß.

Sielenbach hatte den Hochwasser-Check bereits

Eine der Gemeinden, die schon ein Beratungsgespräch hatten, ist Sielenbach. Die Einladung zur Teilnahme am Hochwasser-Check erhielt die Gemeinde bereits im Februar. Eine Ortsbegehung hat laut Bürgermeister Heinz Geiling aber bisher nicht stattgefunden. Zum Ablauf des Gesprächs: „Es wurde grundsätzlich die Thematik des Hochwassers, wie potenzielle Gefahren angesprochen und die kritischen Stellen, insbesondere hochwassergefährdete Grundstücke, der Gemeinde aufgezeigt. Das Gespräch war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend. Es werden weitere Gespräche folgen“, sagt Geiling.

Bisher seien mit dem Wasserwirtschaftsamt noch keine konkreten Vorschläge, was zu tun sei, erarbeitet worden, berichtet der Bürgermeister. Die Gemeinde habe bereits im Vorfeld ein Ingenieurbüro eingeschaltet. Dieses werde Daten erheben, auf deren Basis dann Hochwasserschutz-Maßnahmen besprochen oder schon umgesetzt werden können.

Hochwasser-Check mindestens alle sechs Jahre

Ob sich die Beratung bisher gelohnt habe, ist laut Heinz Geiling zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu beantworten. Die eigentliche Arbeit durch das Ingenieurbüro für den Hochwasserschutz der Gemeinde Sielenbach beginne erst. Grundsätzlich sei ein solches Erstgespräch zur Einordnung der Situation aber sinnvoll, findet der Bürgermeister. Das Wasserwirtschaftsamt als Fachbehörde könne dabei beratend unterstützen. Das Beratungsangebot anzunehmen, sei überhaupt nicht kompliziert gewesen, erklärt Geiling. Es habe lediglich ein Termin mit dem Wasserwirtschaftsamt und Mitarbeitern der Gemeinde vereinbart werden müssen.

Auch in Zukunft sollen die Gemeinden im Wittelsbacher Land mit dem Thema Hochwasserschutz nicht allein gelassen werden. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth stehe auch im Nachgang zum Hochwasser-Check beratend zur Verfügung, heißt es von der Behörde in Donauwörth. Nach dem Check sei vor dem Check. Mindestens alle sechs Jahre sollen den Gemeinden Beratungsangebote unterbreitet werden. Diese sind weiterhin auf freiwilliger Basis.