Bald geht‘s los: Inchenhofen feiert Historisches Marktfest

Zehn Jahre mussten Fans warten, in zwei Stunden geht‘s los: Vom heutigen Freitag, 25., bis Sonntag, 27. Juli, finden wieder Historische Markttage in Inchenhofen statt. Gemeinschaft und Gemütlichkeit stellen die Veranstalter in den Vordergrund. Händler und Vereine wollen für ein reichhaltiges Angebot an Waren, Verpflegung und Aktionen sorgen. Am Samstag steht der Nachwuchs im Mittelpunkt.

Es sind die fünften Markttage, die in Inchenhofen stattfinden. Erstmals wurde im Jahr 2000 die Verleihung der Marktrechte an Inchenhofen mit einem historischen Fest gefeiert. Dies wiederholte der Markt alle fünf Jahre, bis das Fest 2020 wegen der Corona-Pandemie ausfiel. Das letzte Marktfest fand somit 2015 statt. Damals wie diesmal wird rund um die Wallfahrtskirche St. Leonhard das Mittelalter wieder aufleben. In Hofstellen und auf öffentlichen Plätzen und Straßen werden Holzunterstände, Hütten und Lagerplätze errichtet, um den Handwerkern, Händlern, umherziehenden Rotten und Vereinen mit ihrem Getränke- und Essensangebot Platz zu bieten.

Trollfaust tritt am Freitag bei den Markttagen auf

Wer nach Leahad kommt, den erwartet ein vielfältiges Programm. Die Akteure wollen ihren Gästen einen Einblick in das Leben im Mittelalter geben, alte Handwerks- oder Waffenkunst zeigen und zum Verweilen einladen. Auf dem Rundweg um die Kirche wechseln sich Händler und Vereine mit ihren Ständen und reichhaltigen Angeboten an Waren, Speisen und Getränken ab. Banner und Programmflyer helfen bei der Orientierung.

Inchenhofen verändert sein Gesicht in diesen Tagen: Vieles ist schon aufgebaut für die Historischen Markttage vom 25. bis 27. Juli. Foto: Claudia Klimes

Für die drei Bühnen hat der Inchenhofener Dieter Zymara ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, bei dem sich musikalische Darbietungen mit Tanzgruppen, Gauklern und Feuer- oder Zaubershows abwechseln. Neben Aureo Sonus eröffnen am Freitag Piva aus England und die Schepperer aus Handzell (Pöttmes) das Bühnenprogramm. Trollfaust, die heuer einen ihrer nur drei Bühnenauftritte in Inchenhofen geben, und Furax aus Österreich wollen zu späterer Stunde ihr Publikum begeistern.

Den Hauptakt am Samstag bildet Fatzwerk aus Geisenfeld. Die Gruppe tritt zum ersten Mal in Inchenhofen auf. Harfenspielerin Daniela Heiderich lässt eine andere Klangseite des Mittelalters hören. Auch die ortsansässige Theatergruppe ist auf der Bühne am Freitag und Samstag vertreten. Den Abschluss der Vorstellungen bildet jeden Abend um 23.30 Uhr eine Feuershow von Shakti.

Bei den Markttagen gibt es auch eine Greifvogel-Schau

Außerdem ziehen Darsteller auch durch die Straßen und Höfe und zeigen dort ihr Können. Ebenso kann man am Freitag und Sonntag um 16.30 Uhr sowie am Samstag um etwa 18 Uhr die Flugkünste von Greifvögeln zwischen Kirche und Rathaus beobachten. Fliegende Händler, ein Mäuseroulette, der Nachtwächter Alexander Wittmeir und noch vieles mehr bieten für die Menschen auf ihrem Weg durch das Markttreiben vielseitige Unterhaltung. Für den Fall, dass es regnet, wird es auch einige überdachte Sitzplätze geben. Am Sonntag beginnt das Fest um 9.45 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Leonhard, der gewandet besucht werden kann und von Audite Gentes und Piva gestaltet wird. Danach startet das Programm im Ort.

Bei den ersten Historischen Markttagen im Jahr 2000 entstand diese Aufnahme mit Apotheker Rainer Roos. Foto: Hubert Echerer (Archivbild)

Auch der Nachwuchs ist beim Fest engagiert dabei. Das Schulfest der Grundschule am Freitagnachmittag vor der Eröffnung steht ganz im Zeichen des Mittelalters und geht nahtlos in die Festtage über. Im Kratzerhof an der Pöttmeser Straße gegenüber der Kirche führt die Theater-AG der Grundschule auf ihrer eigenen Kinderbühne am Freitag und Samstag um 17.30 Uhr die Heimatsage „Friedl geig“ unter Regie von Manuela Balleis auf. AG-Leiterin Gertraud Pobitschka begleitet das Stück mit ausgewählten Melodien auf ihrem Horn. Am Samstag gibt es Spiel- und Bastelstationen. Auf einer Bühne präsentiert am Samstag- und Sonntagnachmittag die Hofbergjugend aus Schiltberg den Zirkus „Raito“ mit Schlangenbeschwörer, Akrobatik und einer Löwenshow. Im Garten der Bücherei unterhalb des Zisterzienserplatzes bietet das Personal des Kindergartens Spiele für Kinder an. Außerdem beginnt dort um 17 Uhr der Kinderumzug.

Zudem bieten viele Vereine und Lager vor allem am Samstagnachmittag, der ganz im Zeichen der Familien stehen soll, ein breit gefächertes Programm für die jüngeren Besucher. Bei Tisch-, Wurf- und Geschicklichkeitsspielen können sie ihr Können wie bei einem Turnier unter Beweis stellen oder kleine handwerkliche Tätigkeiten ausprobieren, darunter Weben oder Schreiben mit Tusche.

Alles rund um die Historischen Markttage Geschichte: Die Gerichtsbarkeit und andere Rechte hatte Inchenhofen bereits ab Beginn des 14. Jahrhunderts inne, besser gesagt das Kloster Fürstenfeld, das die Wallfahrt in Inchenhofen betreute. Diese erlebte um 1300 einen großen Aufschwung, sodass sich Inchenhofen zum viertgrößten Wallfahrtsort im Mittelalter entwickelte. Am 7. Mai 1400 erlangte der Markt die Erlaubnis, zwei Jahrmärkte und einen Wochenmarkt am Samstag abzuhalten, vor allem zur Versorgung der Wallfahrer. Zur Feier von 600 Jahren Marktrecht hielt Inchenhofen 2000 die ersten Historischen Markttage ab.

Öffnungszeiten: Freitag 17 bis 24 Uhr; Samstag 14 bis 24 Uhr; Sonntag 10.30 bis 19 Uhr.

Preise: Der Eintritt für alle drei Tage kostet für Erwachsene zehn Euro, für Gewandete, Kinder ab einer Körpergröße von 1,30 Meter und ermäßigte Personen sieben Euro. Wer das Fest nur am Sonntag besucht, muss nur fünf Euro zahlen.

Parkplätze: Besucherparkplätze gibt es in der Sainbacher, Pöttmeser und Radersdorfer Straße sowie in der Hagenaustraße und am Antoniusberg.