Nachdem einige Ministranten aufgrund ihres Alters aufgehört hatten, wurde mit Johanna Kein eine neue Helferin am Altar Gottes in der Filialkirche St. Ulrich in Eisingersdorf (Markt Aindling) gefunden. Johanna Kein geht diese Aufgabe mit sehr viel Freude an.

