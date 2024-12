Weihnachtsmarkt der Vereine dient wieder einem guten Zweck

Der 20. Weihnachtsmarkt der Vereine auf dem Dorfplatz in Eisingersdorf (Markt Aindling) war wiederum ein sehr großer Erfolg. Die vielen Besucher und Besucheriinnen aus nah und fern, die zu diesem kleinen aber feinen Markt gekommen waren, konnten sich davon überzeugen, was die sieben Vereine auf die Beine gestellt hatten. Zudem diente der Markt einem guten Zweck.

Beim Essen hatten die Besucherinnen und Besucher die Wahl zwischen Bratwürsten, Steaks, "Kiachlan", Reiberdatschi oder Kartoffeln mit Quark. Für jeden war etwas dabei. Auch von Glühwein, Kinderpunsch und den heißen Wölkchen waren die Besucher angetan.

Musikgruppen sorgen für Unterhaltung

Das Rahmenprogramm konnte sich sehen lassen. Die Bläsergruppen der Musikvereine aus Thierhaupten und Aindling waren dabei, ebenso die Alphornbläser aus Baar, die ihr Können zeigten. Neben den Ortsvereinen war auch ein Stand mit Weihnachtskrippen von Michael Neumeier aus Gaulzhofen dabei und ein Stand, an dem für die Aktion „Sternstunden“ gespendet werden konnte. Hier kam ein stattlicher Betrag zusammen.

Später schaute noch St. Nikolaus vorbei, brachte den Kindern etwas Süßes und auch die Tombola mit ihren Preisen, die Privatpersonen und Firmen gespendet hatten, war ein Anziehungspunkt.

Von Anfang an dabei

Mit Antonie Huber, Lorenz Grammer, Hermann Thumbach und Josef Kigle ehrte Bürgermeisterin Gertrud Hitzler die vier Personen, die seit Beginn dieser Weihnachtsmärkte dabei sind.

Das Wetter hielt bis kurz vor Ende des Marktes, so dass konnten alle, die teilnehmenden Vereine sowie die vielen Besucher sehr zufrieden sein konnten. Der Reinerlös des Marktes wird wieder an soziale Zwecke gespendet. An wen, wird nach der Abrechnung festgelegt.