Weinachsmarkt der Vereine grillt Spanferkel für Awo-Heim

Der Weihnachtsmarkt der Vereine aus dem Edenhauser Tal, bei dem jedes Jahr insgesamt sieben Vereine beteiligt sind, besuchte das AWO-Heim in Aindling und grillte für die Bewohner und die Bediensteten des Heimes zwei Spanferkel. Beide Spanferkel mussten bereits früh morgends in den Ofen, damit sie zur Mittagszeit fertig waren. Als die beiden gegrillten Ferkel ins AWO-Heim gebracht wurden, wurde dies von den Bewohnern mit Beifall bedacht. Auch die Jugendkapelle des Musikvereins Thierhaupten war dabei und spielte für die Bewohner auf. Das Essen sowie die Getränke übernahm der Weihnachtsmarkt der Vereine, die Musikkapelle spielte ebenso kostenlos auf. Das AWO-Heim bedankte sich im Namen aller Bewohner und Bediensteter für diese Aktion. Bei den Bewohnern merkte man in vielen Gesprächen, das dies eine Abwechslung war und der Weihnachtsmarkt der Vereine hat damit sicher noch mehr Fans gefunden. Josef Kigle, der mit seinen freiwilligen Helfern aus den einzelnen Vereinen die Ausgabe des Essens und der Getränke organisierte und die Bewohner auch bediente, sprach von einer Herzensangelegenheit. Man solle die älteren Menschen nicht vergessen, mit solchen Aktionen erfreue man die Bewohner und mache den Alltag im AWO-Heim leichter. Man sei als Weihnachtsmarkt damit bereits zum zweitenmal im AWO-Heim, das erstemal wars ein Pizzaessen. Kigle verwies darauf, das auch mal vom Kernort Aindling und den vielen Vereinen eine solche Aktion sicher gut ankommen würde. Viele Gespäche mit den Bewohnern, die sich auch über die Jugendkapelle freuten und zufriedene Gesichter zeigen, dass der Weihnachtsmarkt der Vereine mal wieder eine richtige Entscheidung getroffen hat.

