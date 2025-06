Das Elfenfestival auf Schloss Blumenthal steht dieses Jahr im Zeichen des Wassers

Die Elfen kehren nach Schloss Blumenthal zurück: Dort findet von Freitag, 13. Juni, bis Sonntag, 15. Juni, das Elfenfestival statt. Dieses Mal steht es unter dem Leitthema „Zeitenwende – Wasser ist unsere Kraft“. Das Elfenfestival soll ein Fest der Verbundenheit, des Staunens und der Wandlung, ein Kultur- und Naturerlebnis für die ganze Familie sein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm aus Musik, Kunst, Ritualen und Naturerfahrung – eingebettet in die Atmosphäre von Schloss Blumenthal. Das Festivalgelände verwandelt sich für die drei Tage in eine Erlebniswelt. Auf der Hauptbühne treten Künstlerinnen und Künstler wie Gabriele Ogrissek, Mandara, Angeliki Cordalis, der Navakala Tribe und Patric Pedrazzoli auf. In der Kirche werden Konzerte von Raida und Constance Matthäus sowie Klänge von Kristallen zu hören sein.

Buntes Kinderprogramm auf Schloss Blumenthal

In diesem Jahr laden die Dörfer der Elemente im Innenhof zum Mitmachen und Forschen ein. Wieder mit dabei ist DJ Shari mit einer Barfuß-Tanzreise unter freiem Himmel.

Für Kinder bietet das Festival an allen Tagen ein buntes Programm – mit einem eigenen Kinderdorf, Mitmachständen und dem Kindertheater „Fritz & Freunde“. Am Freitagabend wird das Stück „Der kleine Prinz“ kostenfrei aufgeführt. Im Märchenzelt erzählen Asa und Aisha Geschichten aus aller Welt.

Rituale, Wasser-Klang-Angebote, Kräuterwanderungen und Erfahrungsräume laden zum Innehalten, Spüren und Vertiefen ein. Der Elfenpfad durch den Park ist tagsüber geöffnet: Er soll ein Ort der Stille, des Staunens und der Begegnung mit dem Unsichtbaren sein.

Nachhaltigkeit als Teil des Konzepts beim Elfenfestival

Ein Thema des Festivals ist auch die gelebte Nachhaltigkeit: Dazu gehören rein biologisches, großteils regionales Essen – vielfach aus der solidarischen Landwirtschaft von Blumenthal. Ein überwiegend plastikfreier Markt und der Geschenkstand, an dem Besucherinnen und Besucher nach dem freien Prinzip der Gabe Dinge weitergeben und empfangen können – als Zeichen von Verbundenheit und alternativer Ökonomie. (AZ)

Infos zum Elfenfestival Festivalzeiten: Freitag, 13. Juni – 17 bis 22 Uhr (Einlass ab 16 Uhr)

Samstag, 14. Juni – 11 bis 22 Uhr

Sonntag, 15. Juni – 10 bis 18 Uhr Eintrittspreise: 15 Euro pro Tag für Erwachsene (inklusive Zugang zum Elfenpfad)

Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen und vollständiges Programm unter: www.elfenfestival.de