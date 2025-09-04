Icon Menü
Entdecke die aufregende Biberrutsche: Kinder erforschen die Paar-Auen

Obergriesbach

Kinder entdecken eine Insel in der Paar und eine „Biberrutsche“

Mit dem Obst- und Gartenbauverein Obergriesbach erleben 16 Kinder im Ferienprogramm Natur pur. Sie lernen viel über Biber und wie man Pfeiferl aus Schneidegras bastelt.
Von Katharina Wachinger
    • |
    • |
    • |
    Natur pur erlebten 16 Kinder bei einer Wanderung mit de mObst- und Gartenbauverein in den Paar-Auen. sie entdecktne sogar eine kleine Insel in der Paar und eine "Biberrutsche".
    Natur pur erlebten 16 Kinder bei einer Wanderung mit de mObst- und Gartenbauverein in den Paar-Auen. sie entdecktne sogar eine kleine Insel in der Paar und eine "Biberrutsche". Foto: Burgi Higl

    Um Inseln zu entdecken, muss man nicht weit reisen. Auch in der Paar gibt es eine, entdeckten 16 Kinder bei einer Ferienprogrammaktion des Obst- und Gartenbauvereins Obergriesbach. Natur pur war bei der Wanderung in den Paar-Auen zu erleben.

    Unter fachkundiger Aufsicht von Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins und ausgestattet mit festem Schuhwerk, Sonnencreme und Mückenschutz, startete die Gruppe nach dem Bahnübergang Stefanstraße in Richtung Paar über den Paarsteg.

    Aus Naturmaterialien entstehen zauberhafte Bilder

    Unterwegs gab es interessante Dinge zu entdecken. Claudia Weiser machte den Kindern vor, wie man aus Schneidegras „Pfeiferl“ bastelt. Unter einer Becherlupe konnte eine Raupe genauer angeschaut werden. Und erst recht staunten die Kinder über eine „Biberrutsche“, die in die Paar führte. Zum Biber allgemein hatte Berthold Schmitt einiges zu erzählen. Da hörten alle aufmerksam zu.

    Mit etwas Phantasie entstanden aus den gesammelten Naturmaterialien zauberhafte Bilder.
    Mit etwas Phantasie entstanden aus den gesammelten Naturmaterialien zauberhafte Bilder. Foto: Burgi Higl

    Nach einer Weile hatten sie eine kleine Insel in der Paar erreicht. Die Kinder wurden nicht müde, nach Naturmaterialien wie Steinen, Blättern, Stöckchen, Maiskolben und Blüten zu suchen. Mit etwas Fantasie gestalteten sie daraus zauberhafte Bilder im Gras.

    Süßes aus einer Schatzkiste

    Ein Stück des Weges bis zum Weiher bei der Weidachmühle lag aber noch vor der Gruppe. Mit der Aussicht auf das versprochene Grillen war auch das gut zu schaffen. In gemütlicher Atmosphäre wurde zum Abschluss gegrillt. Zur Belohnung gab es für die fleißigen Wanderer Süßes aus einer Schatzkiste. Nach einem erlebnisreichen Nachmittag hatten die Kinder ihren Eltern bei der Abholung sicher viel zu erzählen.

