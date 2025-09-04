Kinder entdecken eine Insel in der Paar und eine „Biberrutsche“

Um Inseln zu entdecken, muss man nicht weit reisen. Auch in der Paar gibt es eine, entdeckten 16 Kinder bei einer Ferienprogrammaktion des Obst- und Gartenbauvereins Obergriesbach. Natur pur war bei der Wanderung in den Paar-Auen zu erleben.

Unter fachkundiger Aufsicht von Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins und ausgestattet mit festem Schuhwerk, Sonnencreme und Mückenschutz, startete die Gruppe nach dem Bahnübergang Stefanstraße in Richtung Paar über den Paarsteg.

Aus Naturmaterialien entstehen zauberhafte Bilder

Unterwegs gab es interessante Dinge zu entdecken. Claudia Weiser machte den Kindern vor, wie man aus Schneidegras „Pfeiferl“ bastelt. Unter einer Becherlupe konnte eine Raupe genauer angeschaut werden. Und erst recht staunten die Kinder über eine „Biberrutsche“, die in die Paar führte. Zum Biber allgemein hatte Berthold Schmitt einiges zu erzählen. Da hörten alle aufmerksam zu.

Icon vergrößern Mit etwas Phantasie entstanden aus den gesammelten Naturmaterialien zauberhafte Bilder. Foto: Burgi Higl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit etwas Phantasie entstanden aus den gesammelten Naturmaterialien zauberhafte Bilder. Foto: Burgi Higl

Nach einer Weile hatten sie eine kleine Insel in der Paar erreicht. Die Kinder wurden nicht müde, nach Naturmaterialien wie Steinen, Blättern, Stöckchen, Maiskolben und Blüten zu suchen. Mit etwas Fantasie gestalteten sie daraus zauberhafte Bilder im Gras.

Süßes aus einer Schatzkiste

Ein Stück des Weges bis zum Weiher bei der Weidachmühle lag aber noch vor der Gruppe. Mit der Aussicht auf das versprochene Grillen war auch das gut zu schaffen. In gemütlicher Atmosphäre wurde zum Abschluss gegrillt. Zur Belohnung gab es für die fleißigen Wanderer Süßes aus einer Schatzkiste. Nach einem erlebnisreichen Nachmittag hatten die Kinder ihren Eltern bei der Abholung sicher viel zu erzählen.