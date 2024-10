Rezepte für Anfänger und Profis: Warum jeder sein Brot selber backen sollte

Vor kaum einem Thema haben Hobbybäcker und -bäckerinnen so viel Ehrfurcht wie vor dem Backen mit Sauerteig, sagt Madeleine Ankner. Die 36-Jährige aus Aichach hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und entwickelt zusammen mit ihrem Mann Florian und mehreren Co-Autoren ständig neue Rezepte. Einen Teil davon verraten die Ankners in ihrem Essens-Blog, das Backstübchen. Doch auch in gedruckter Form gibt es ihre Kreationen. Jetzt ist die fünfte Ausgabe des Backmagazins „Crumbs & Crust“ erschienen. Es beinhaltet 28 Rezepte für Sauerteig-Brote und Brötchen. Auch das Lieblingsrezept der Ankners ist dabei.

In der Sauerteig-Edition wollen Madeleine Ankner und ihre Co-Autorin Michaela Hartwig den Hobbybäckern die Angst vor dem Sauerteig nehmen und ihnen wichtige Tipps geben, wie derartige Brote am besten gelingen. Backen mit Sauerteig sei zwar etwas aufwendig, aber eigentlich nicht kompliziert. „Du musst dem Teig einfach Zeit lassen“, betont die Aichacherin. Zwar erfordere der Sauerteig auch ein wenig Übung, aber wer den Dreh erst einmal raus habe, werde mit geschmacklich fantastischen Broten belohnt, so Ankner.

Backmagazin aus Aichach zum Sauerteig: Vom Olivenbrot bis zum Marmor-Brot

Knapp 150 Seiten ist das neue Magazin stark. Allein der Grundlagenteil, der verständlich und umfassend erklären soll, wie ein gutes Sauerteig-Brot entsteht, hat rund 80 Seiten. Er enthält auch zwei Grundrezepte und jede Menge Tipps und Tricks. Bei den 28 Rezepten ist laut Ankner für jeden etwas dabei. Anfängern rät sie als Erstes zum verhältnismäßig unkomplizierten Roggen-Vollkorn-Kasten, Profis können sich gleich ans Kakao-Marmor-Brot heranwagen. Wer lieber ein Bauernbrot, ein Süßkartoffelbrot, ein Parmesan-Oliven-Brot oder Hartweizen-Krusties backen will, findet im Magazin ebenfalls detaillierte Anleitungen.

Für sich selbst backen die Ankners am liebsten das beschriebene Kartoffel-Walnuss-Brot. Einmal die Woche wird in ihrem Haushalt Brot hergestellt. „Mehr schaffe ich nicht“, sagt Madeleine Ankner. Dennoch ist sie davon überzeugt, dass ein selbst gebackenes Brot ein großer Gewinn ist. Zum einen, weil man einfach weiß, welche Zutaten im eigenen Brot sind. Zum anderen, weil in Ruhe gebackenes Brot viel gesünder ist als eilig hergestelltes. „Je länger ein Teig ruht, desto bekömmlicher ist er“, erzählt Florian Ankner, der unter anderem das Marketing für das neue Magazin betreut. Gekaufte Brote und Brötchen seien oft sehr fluffig und leicht. Ihre Brötchen und Brote seien viel schwerer und sättigender, weil mehr drin sei, so die Autoren.

Unsere Zeitung verlost fünf Sauerteig-Backmagazine an Leserinnen und Leser

Um zum gewünschten Ergebnis zu kommen, mussten selbst die Backprofis Madeleine und ihre Co-Autorin vom Tegernsee manche Rezepte vier bis fünf Mal backen. Am Ende sei das Ergebnis die Mühen aber immer wert gewesen. Die Aichacherin rät allen Leserinnen und Lesern, das Grundrezept im Magazin mindestens zweimal auszuprobieren und dann etwas Neues zu testen. Im Einzelhandel gibt es die Sauerteig-Edition bisher nur in zwei Buchläden in Ulm, der Heimatregion der Ankners, und in einer Münchner Bäckerei. Es kann aber im Online-Shop des Backstübchens bestellt werden. Das gedruckte Magazin kostet 25 Euro, das E-Book 17,50 Euro.

