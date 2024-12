Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall – darunter zwei Kinder

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ist es am Montagmorgen im Gemeindebereich Erdweg (Landkreis Dachau) gekommen. Eine Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt, eine weitere Autofahrerin und zwei Kinder erlitten leichte Verletzungen.

Wie die Polizei berichtet, wollte eine 43-jährige Autofahrerin gegen 7.45 Uhr von Walkertshofen kommend an der Abzweigung zur Staatsstraße 2054 nach derzeitigen Erkenntnissen nach links in Richtung Welshofen abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei das Auto einer 34-jährigen Frau, auf der Staatsstraße von Welshofen in Richtung Unterweikertshofen fuhr, und Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Rettungshubschrauber ist bei Erdweg im Einsatz

Die 43-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik transportiert werden. Ihr sechsjähriger Sohn, der sich ebenfalls im Auto befunden hatte, wurde leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in eine Münchner Klinik gebracht. Auch die 34-jährige Autofahrerin und ihre einjährige Tochter wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein nahegelegenes Krankenhaus.

An den Autos entstanden Sachschäden im mittleren fünfstelligen Bereich. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Staatsstraße für etwa 90 Minuten komplett gesperrt werden.

Neben den Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Dachau, dem Rettungsdienst und der Luftrettung waren auch die Feuerwehren Welshofen und Walkertshofen im Einsatz.