Pedelec-Fahrerin von Auto erfasst und leicht verletzt

Auf der Kreisstraße DAH 6 von Sittenbach nach Unterweikertshofen auf Höhe Erdweg (Landkreis Dachau) hat ein Autofahrer eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin erfasst, als diese die Straße überqueren wollte. Wie die Polizeiinspektion Dachau mitteilte, kam es am Dienstag gegen 16 Uhr zu dem Unfall, als die Odelzhauserin den Radweg verließ, um auf die andere Straßenseite zu wechseln.

Der entgegenkommende Autofahrer versuchte zwar noch nach rechts in den Straßengraben auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Laut Polizei erfasste der Außenspiegel die Radfahrerin, die anschließend gegen die Fahrerseite des Autos prallte.

Beim Zusammenstoß erlitt die 68-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Dachauer Polizei entstand am Auto ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Schaden am Pedelec beläuft sich auf etwa 100 Euro.