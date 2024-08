Wegen eines Insektenstichs überschlägt sich ein Mann mit seinem Auto

Ein Insektenstich hat am Donnerstag dazu geführt, dass sich bei Erdweg (Landkreis Dachau) ein Mann mit seinem Auto überschlagen hat. Das berichtet die Dachauer Polizei.

Der 41-Jährige fuhr gegen 12.55 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2051 in Richtung Oberroth. Zwischen Altstetten und Kappelhof wurde der Autofahrer von einem Insekt – mutmaßlich eine Wespe oder Biene – in den Unterarm gestochen. Der 41-Jährige erschrak und verlor die Kontrolle über sein Auto, berichtet die Polizei. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, wo sich das Auto überschlug und schlussendlich auf den Rädern zum Stillstand kam.

Bei dem Unfall bei Erdweg entsteht am Auto Totalschaden

Der 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Welshofen zur technischen Hilfeleistung und Verkehrslenkung. (bac)