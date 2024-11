Der Aichacher Christkindlmarkt dauert heuer vier Tage länger

Seit 20 Jahren wird der Aichacher Christkindlmarkt rund um das historische Rathaus von der Stadt Aichach organisiert. Zum Jubiläum gibt es ein besonderes Zuckerl: Der Markt wird um vier Tage bis Sonntag, 29. Dezember, verlängert. Und noch eine Neuerung gibt es: Die Durchfahrtssperre am Oberen Stadtplatz wird ausgeweitet. Vom 20. November bis 10. Januar ist der Straßenabschnitt von der Spitalkirche bis zum alten Rathaus komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt. Sonderregelungen gibt es für Anwohner und Lieferdienste.

Eine Verlängerung des Christkindlmarktes stand laut Martina Baur vom Infobüro der Stadt auch von Seiten der Standbetreiber immer mal wieder im Raum. Heuer setzt die Stadt die Idee nun um. Anlässlich des Jubiläums wird der Christkindlmarkt um vier Tage verlängert und ist damit auch vom Zweiten Weihnachtsfeiertag bis Sonntag, 29. Dezember geöffnet. Viele Stände, die Deko anbieten, hätten sofort zugesagt und auch Vereine wie die Aichacher Imker seien von der Idee begeistert gewesen, erzählt Baur.

Der Christkindlmarkt erfreut sich sowohl bei Besucherinnen und Besuchern als auch bei Standbetreibern großer Beliebtheit. Inzwischen gebe es mehr Bewerbungen als Hütten zur Verfügung stehen, so Baur. In den 31 Hütten werden auch heuer wieder Adventsdeko, Christbaumschmuck und Krippenzubehör sowie viele Köstlichkeiten angeboten werden. Wobei in den Dekohütten etwa alle zehn Tage die Betreiber wechseln würden, sagt Baur und empfiehlt: „Wenn man etwas gefunden hat, am besten gleich kaufen.“

Aichacher Christkindlmarkt: Es gibt auch Konzert, Aktionskünstler und Kindertheater

Auch an Künstlern mangelt es nicht, weshalb die Stadt an den Wochenenden wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Konzerten, Aktionskünstlern, Kindertheater und vielem mehr auf die Beine gestellt hat. Eröffnet wird der Christkindlmarkt am Freitag, 29. November, um 17 Uhr von Bürgermeister Klaus Habermann und dem Aichacher Christkind mit seinen Engeln. Musikalisch begleitet von der Stadtkapelle Aichach, die ab 19 Uhr mit einem Konzert auf die Adventszeit einstimmt.

Statt wie sonst nach vier Wochen an Weihnachten zu enden, geht der Christkindlmarkt heuer in die Verlängerung. Nach zwei Tagen Pause – am 24. und 25. Dezember hat der Markt geschlossen – ist er ab dem Zweiten Weihnachtsfeiertag wieder offen. Die Besucher erwartet an den vier Tagen ein zusätzliches kleines Bühnenprogramm. Am Sonntag, 29. Dezember, wird der Markt dann mit einem „Good bye 2024“, also einer Verabschiedung des Jahres, beendet.

Durchfahrtssperre zum Stadtplatz jetzt auch unter der Woche beim Christkindlmarkt

Neu ist auch die Verkehrsführung. In den vergangenen Jahren war an den Wochenenden keine Durchfahrt durch das Obere Tor zum Stadtplatz möglich. Nachdem der Christkindlmarkt inzwischen auch unter der Woche sehr gut besucht ist, weitet die Stadt die Durchfahrtssperre auf die gesamte Zeit des Marktes aus. Im Sinne einer einheitlichen Regelung und zur Vereinfachung für die Verkehrsteilnehmer hat sich die Stadt entschlossen, vom 20. November bis 10. Januar die Straße von der Spitalkirche bis zum Rathaus komplett zu sperren. Autofahrer können nach wie vor durch das Obere Tor in die Stadt fahren, werden aber dann durch die Koppoldstraße Richtung Steubstraße geleitet. Dafür wird die Einbahnstraßenregelung der Koppoldstraße sozusagen umgedreht, vom Schlossplatz und der Steubstraße kann nicht mehr Richtung Oberer Stadtplatz gefahren werden.

An der Zufahrt über das Untere Tor und den Tandlmarkt ändert sich nichts. Lediglich während der Öffnung der Fenster am Rathaus-Adventskalender wird, wie bisher, die Zufahrt vom und zum Tandlmarkt von 17 bis 18 Uhr gesperrt. Details zur neuen Streckenführung sind ab 20. November auf der Internetseite der Stadt unter www.aichach.de/christkindlmarkt zu finden.

Geöffnet hat der Christkindlmarkt Montag bis Donnerstag von 17 bis 20 Uhr, Freitag, 17 bis 21 Uhr, Samstag 16 bis 21 Uhr und Sonntag 14 bis 21 Uhr. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag ist er von 17 bis 20 Uhr geöffnet.

Das Programm des Aichacher Christkindlmarktes:

Freitag, 29. November, 17 Uhr Eröffnung des Christkindlmarktes, 19 Uhr Konzert mit der Stadtkapelle Aichach

Samstag, 30. November, ab 19 Uhr tritt das A Capella Quartett Voice Net mit einem rockig-poppigen Weihnachtsprogramm auf.

Samstag, 7. Dezember, ab 19 spielen die Bayern Hawaiians.

Freitag, 13. Dezember, ab 19 Uhr spielt Rieder Blech auf und unterhält die Gäste mit einer Mischung aus alpenländischer Blasmusik und klassischen sowie jazzigen Elementen.

Samstag, 14. Dezember, ab 19 Uhr gibt es ein Wiederhören mit „Rock Christmas“ und vielen bekannten Aichacher Musikerinnen und Musiker aus der IG Rock-Zeit. Sonntag, 15. Dezember, ab 18.30 Uhr Crazy Oak spielt ein weihnachtliches Bigband-Programm.

Freitag, 20. Dezember, ab 19 Uhr tritt der Singer-Songwriter Jan Wannemancher mit seiner Band auf.

Samstag, 21. Dezember Some Friends rund um Familie Stadlmaier und Florian Laske laden zum gemeinsamen Weihnachtslieder-Singen ein.

Für Kinder

Samstag, 30. November, 16.30 Uhr eine Führung mit dem Nachwächter

Sonntag, 1. Dezember, um 15 und 16 Uhr wird das Theaterstück „Kasper und der Räuber vom Blaubeerwald“ aufgeführt.

Sonntag, 8. Dezember, der Kindergarten Abenteuer zeigt ein Programm der Vorschulkinder.

Sonntag, 15. Dezember, ab 14 Uhr kommt der Eisschnitzer auf den Markt und schnitzt Skulpturen aus Eisblöcken. Die Kinder dürfen sich außerdem auf einen Besucher des Aichacher Stadtmaskottchens Aichi freuen.

Sonstiges

An den Freitagen 6., 13. und 20. Dezember bietet die katholische Gemeinde jeweils zwischen 18 und 20 Uhr besinnliche Musik bei Kerzenschein in der Spitalkirche

Sonntag, 22. Dezember, ab 15.30 Uhr findet in der Stadtpfarrkirche das altbairische Adventssingen statt. Die Benefizveranstaltung ist zugunsten der Stiftung „Bunter Kreis“.

Adventskalender

Ab Sonntag, 1. Dezember, öffent der Nikolaus täglich um 17.30 Uhr mit seinen Engeln ein Fenster am Rathaus-Adventskalender.

Alternativer Weihnachsmarkt

Am Sonntag, 1. Dezember, verkaufen Vereine und karitative Einrichtungen am Schlossplatz von 13 bis 20 Uhr allerlei Weihnachtliches.