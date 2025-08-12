JVA-Insassinnen sporteln: „Jetzt habe ich mal gesehen, wie das ist, das clean zu erleben“

„Love“ and „Hate“, Liebe und Hass. Dazwischen haben sich wohl die Insassinnen der JVA Aichach befunden: Für die Jugendabteilung veranstaltete die Bayerische Sportjugend Oberbayern wieder die Projektwoche „Erlebnispädagogik hinter verschlossenen Türen“. Pädagogin Denise Weckend sagt: „Wir haben gemerkt, dass die Jugendlichen am Anfang der Woche schneller aufgegeben haben. Zum Ende der Woche war der Ehrgeiz geweckt. Die Motivation kam dann von innen.“

Insassinnen des Aichacher Gefängnisses sammeln Ideen für Freizeitgestaltung

Insgesamt 20 Teilnehmerinnen versuchten sich im Siebdrucken, Bauch-Beine-Po-Übungen oder banden Notizbücher selbst. Die Woche stand unter dem Motto „12 Aufgaben des Merkur“. Mitarbeitende des Lehrstuhls für Schulpädagogik an der Universität Augsburg sowie die Münchner Kunstpädagogin Nicole Schober gaben die Kurse.

Von links nach rechts: Nicole Schober (Kunstpädagogin), Philipp Weißenbacher (Vorsitzender der Bayerischen Sportjugend Oberbayern), Elmar Straube (Lehrstuhl Schulpädagogik Uni Augsburg), Denise Weckend (Schulpädagogin), Eva Böck (Sozialpädagogin JVA Aichach) und Judith Stein (Leiterin der Jugendabteilung der JVA Aichach). Foto: Luisa Sako

Judith Stein leitet die Jugendabteilung der JVA. Sie sagt: „Sinn und Zweck der Projektwoche ist, ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihre Freizeit gestalten können.“ Die hauseigene Sozialpädagogin Eva Böck weiß, dass viele der Insassinnen zuvor noch nie einer sinnvollen Freizeittätigkeit nachgegangen sind. Sie sagt: „Sie müssen sich erst darauf einlassen.“

Dass den jungen Frauen und Mädchen das nach und nach besser gelang, habe das Team auch anhand eines Spiels beobachten können, das zum Anfang und Ende der Woche gespielt wurde: Es heißt bei ihnen „Das Tor der Woche“. Dabei müssen die Spielerinnen in Gruppen, die bei jedem Durchgang wachsen, unter einem kreisenden Seil hindurchgehen. Das wiederholen sie so lange, bis sie alle gemeinsam das Seil passieren.

Die Teilnehmerinnen fänden dadurch heraus, wer in der Gruppe mit wem gut auskommt, wer vielleicht Mitläuferin ist. Böck sagt zum Abschluss der Woche: „Heute haben sie einen Versuch gebraucht und sind Hand in Hand durchgehüpft.“ Die Jüngste der Gruppe sei 15, die älteste 22 Jahre alt.

Erlebnispädagogikwoche in der JVA Aichach verbessert das Miteinander

Die Erlebniswoche sei ein Versuch, die jungen Frauen aus dem Vollzugsalltag herauszuholen. Vor allem förderten die Kurse aber soziales Verhalten: zuhören, ausreden lassen und sich selbst regulieren statt auszurasten. Philipp Weißenbacher, Vorsitzender der Bayerischen Sportjugend Oberbayern, sagt: „Freundlichkeit ist eine Währung, die ich überall brauche.“

Elmar Straube berichtet, der Effekt des Angebots auf das Verhalten der Teilnehmerinnen lasse sich unmittelbar daran beobachten, dass die Diskussionen untereinander im Lauf der Woche einen freundlicheren Ton bekommen hätten.

Einmal jährlich bietet die JVA Aichach den jugendlichen Insassinnen eine Woche mit Kunst- und Sportkursen an. Das soll sie aus dem Vollzugsalltag herausreißen. Foto: Luisa Sako

Auch Kunstpädagogin Nicole Schober ist mit dem Verlauf des von ihr betreuten Kurses zufrieden. Für den Siebdruck bedürfe es eines hohen Maßes an Feinmotorik und Durchhaltevermögen. Manchmal müssten die Insassinnen erkennen, dass nicht alles gelingt und sich mit dem zufriedengeben, was sie erreicht haben. In ihrem Kurs hätten sie konzentriert zweieinhalb Stunden täglich an den Druck-Schablonen gesessen. Die Kunstpädagogin sagt: „Den Mädels war es wichtig, dass sie gute Motive ausarbeiten.“

Sportjugend und JVA Aichach hoffen auf nachhaltigen Effekt

Bei der Abschlussveranstaltung seien die Teilnehmerinnen über sich hinausgewachsen. Sie rappten und trugen vor der Gruppe Gedichte vor. Weißenbacher sagt: „Sich das zu trauen, ist nicht ohne. Wir hoffen, dass das nachhaltig ist.“ Denise Weckend sagt, sie sei von ihnen gebeten worden, die Bauch-Beine-Po-Übungen zusammenzuschreiben. Unter Anleitung könnten sie diese zu den regulären Sportzeiten wiederholen.

Weißenbacher freut sich besonders über diese Nachfrage: „Da sehen wir, dass ein Wandel stattgefunden hat.“ Jugendabteilungsleiterin Stein sagt, dass viele Insassinnen mit Suchtproblemen kämpften. Die Erlebniswoche sei hilfreich, um den jungen Frauen Impulse zu geben, die das Potenzial haben, in ihnen etwas zu verändern. Eine habe zu ihr gesagt: „Jetzt habe ich mal gesehen, wie das ist, das clean zu erleben.“ Die JVA will das Projekt daher auch im kommenden Jahr fortführen.