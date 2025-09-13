Der neue Kindercampus in Aichach ist jetzt offiziell eröffnet

Es riecht nach Holz, wenn man die Räume betritt. An den Wänden der lichtdurchfluteten Räume hängen schon erste Fotos, buntes Spielzeug steht bereit. Das Bällebad in der Krippe zieht einen kleinen Buben magisch an: Am Freitagnachmittag hat Bürgermeister Klaus Habermann die neue Kinderbetreuungseinrichtung der Stadt Aichach, der Kindercampus an der Holzgartenstraße, im Beisein des Kita-Personals, einiger Eltern mit ihren Kindern und Vertretern der Stadt und der Nachbarn offiziell eröffnet. Das Haus hat nun auch den kirchlichen Segen.

Bürgermeister Klaus Habermann war voller Freude über die neue „Vorzeige-Kita“. Er stellte fest: „Das Werk ist vollbracht und es ist gelungen.“ Mit dem Kindercampus sei eine wunderschöne, funktionale Einrichtung mit „Wohlfühlcharakter“ in bester Innenstadtlage entstanden. Sie ist auf einer Grundstücksfläche von rund 4000 Quadratmetern mit gut 1400 Quadratmetern Geschossfläche in knapp zwei Jahren Bauzeit errichtet worden. „Trotz eines Wasserschadens, der uns um fünf Monate zurückgeworfen hat“, wie der Bürgermeister betonte.

Wie im Kindergarten geht es auch in der Krippe von dem lichtdurchfluteten Gemeinschaftsbereich in die Gruppenräume. Das Bällebad (rechts) zieht Kinder magisch an.

Den Kindercampus plante die Stadt als „Befreiungsschlag“: Um den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung zu erfüllen, hatte die Stadt immer wieder Probleme, die angemeldeten Kinder unterzubringen. Mit dem neuen Haus habe man ganz bewusst in die Zukunft geplant. Vier Kindergartengruppen mit insgesamt 100 Kindern und vier Krippengruppen mit 48 Kindern können dort bei voller Belegung betreut werden.

Gestartet wurde mit weniger Kindern. Anfang September sind der Kindergarten Holzgarten mit seinen drei Gruppen und die Kinderkrippe Zipfelmütz mit ihren zwei Gruppen aus den benachbarten Gebäuden in den Kindercampus umgezogen. Im neuen Kindercampus ist vorerst also noch Platz für eine weitere Kindergarten- und zwei Krippengruppen.

Kindercampus in Aichach ist nachhaltig gebaut

Geplant haben den Kindercampus die Architekten Oliver Stuke und Daniel Feifel vom Büro PRPM Architekten und Stadtplaner in München. Weil beide bei der Eröffnung verhindert waren, übernahm es Tobias Eckardt, Projektleiter im Aichacher Bauamt, beim Rundgang Fragen zu dem Gebäude zu beantworten. Krippe und Kindergarten haben separate Trakte mit begrünten Flachdächern und eigenen Eingängen. Sie verbindet ein gemeinsam nutzbarer Bereich, der als Mensa und Turnraum genutzt wird. Neben den Gruppenräumen gibt es Platz für wartende Eltern, für Kinderwägen, für Besprechungen und für Therapie.

Die Spielgeräte wurden sofort in Beschlag genommen.

Jede Einrichtung hat ihren eigenen Spielbereich draußen, zum Beispiel mit Hängebrücken und Klettergerüsten. Sie wurden am Freitag gleich ausgiebig getestet. Bei dem Gebäude spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Erbaut ist es in Holzständerbauweise. Materialien und Ausstattung sind möglichst naturnah und barrierefrei. Das gesamte Gebäude ist sehr energiesparend konzipiert und wird über eine Pelletheizung mit Wärme versorgt.

Die Baukosten für den Kindercampus liegen im Kostenrahmen

Die Baukosten liegen bei rund 6,4 Millionen Euro und damit ziemlich im Kostenrahmen. Das sei aus heutiger Sicht durchaus als kostengünstig einzustufen, sagte der Bürgermeister. Pro Gruppe müsse man aktuell mindestens eine Million Euro Baukosten veranschlagen. Gefördert wird der Kindercampus mit knapp 3,4 Millionen Euro, drei Millionen Euro hat die Stadt zu tragen.

Bürgermeister Klaus Habermann überreichte stellvertretend für ihre Teams den beiden Leiterinnen Katrin Hellekamp (links, Kinderkrippe) und Maria Raupach (Kindergarten) Blumen.

Wie der Bürgermeister betonte, kommt es aber nicht nur auf die Räume an, sondern auch auf die Qualität des Erzieherteams. Stellvertretend für ihre Teams überreichte er den Leiterinnen Katrin Hellekamp von der Krippe und Maria Raupach vom Kindergarten Blumen.

In die Nachbargebäude zieht die Lebenshilfe ein

Der katholische Stadtpfarrer Herbert Gugler und der evangelische Pfarrer Harald Pfeffer erteilten dem Haus den kirchlichen Segen, wobei Pfeffer Zweifel hatte, ob das nötig sei. Das Haus sei schon gesegnet durch die Kinder. „Ihr bringt hier Leben rein“, sagte er an die jüngsten Gäste gewandt.

Die beiden Aichacher Geistlichen Herbert Gugler und Harlad Pfeffer segneten den Kindercampus.

Die bisherigen Domizile des Kindergartens Holzgarten und der Krippe Zipfelmütz nutzt ab Oktober oder November der Verein Lebenshilfe Aichach-Friedberg für inklusive Krippen- und Kindergartengruppen. Lebenshilfe-Geschäftsführer Konrad Schwegler war deshalb als Vertreter der zukünftigen Nachbarn bei der Einweihung des Kindercampus ebenso vertreten wie der ebenfalls benachbarte TSV Aichach. Dessen Vorsitzender Richard Hangl nickte bestätigend, als Bürgermeister Klaus Habermann die angedachte Kooperation mit dem Sportverein ansprach.

Vier Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen finden in Aichachs neuester Kinderbetreuungseinrichtung, dem Kindercampus an der Holzgartenstraße Platz.

Der Kindercampus im Holzgarten ist die mittlerweile zehnte städtische Kinderbetreuungseinrichtung in Aichach. Dazu kommen sieben weitere Kitas anderer Träger. Fast 1000 Kinder werden betreut, so Habermann.

Tag der offenen Tür am Montag

Wer den neuen Kindercampus selbst in Augenschein nehmen will: Das neue Haus kann wie alle weiteren Kitas im Aichacher Stadtgebiet beim Tag der offenen Tür am Montag, 15. September, von 14 bis 16 Uhr besichtigt werden.