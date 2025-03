Erste Hilfe für die Seele: Malteser bieten in Aichach neuen Kurs an

Stress und Belastung sind ein alltägliches Problem. Viel zu häufig fehlt das Wissen, damit umzugehen. In Aichach bieten die Malteser nun einen neuen Kurs an zwei Terminen an, der helfen soll, Stress und psychische Belastung zu reduzieren: die „Seelische Erste Hilfe“.

Wanda Hiechinger, Dienststellenleiterin der Malteser im Landkreis Aichach-Friedberg, verrät, dass die grundsätzliche Idee eines Kurses rund um Psyche und Gesundheit nicht neu ist. „Die Idee ist in den höheren Etagen geboren und ist immer wieder bei den Ausbildungsleitern auf den Tisch gekommen“, erzählt Hiechinger. Aus dem Konzept, Menschen Hilfestellung bei der Verarbeitung von Stress zu bieten, ging der Kurs zur „Seelischen Ersten Hilfe“ hervor.

Erste Hilfe für die Seele: Das sind die Inhalte des Kurses in Aichach

Inhaltlich wird beispielsweise thematisiert, woher Stressempfinden stammt, wie sich psychische Belastungen ausdrücken und wie Anzeichen erkannt und gemindert werden können. Dabei geht es nicht nur um den Kontakt mit anderen Personen, die mit psychischen Belastungen leben. Die Frage „Was kann ich tun, damit es mir auch gut geht?“ soll im Kurs ebenfalls beantwortet werden. „Es geht darum, Resilienz aufzubauen“, so die Dienststellenleiterin. „Es geht darum, den Leuten etwas zu bieten, etwas mitzunehmen, damit sie mit belastenden Situationen umgehen können, ohne sich selber zu verlieren oder zu belasten.“

Die Organisation des Kurses sei nicht einfach. „Den Kurs kann nicht jeder halten. Klassische Erste-Hilfe-Ausbilder haben ein klares Programm, das sie verfolgen müssen, und sie müssen bestimmte Qualifikationen treffen. Das gibt es in diesem Fall nicht.“ Es handle sich nämlich um „ein sensibles Thema“. Ausbilderinnen und Ausbilder bräuchten Wissen nicht nur über psychische Belastungen, Stress und mentale Gesundheit, sondern auch über deren Auswirkungen, und wie diese angegangen und behandelt werden könnten. Fürs Erste wird Aushilfe aus Gröbenzell angefordert, aber in Zukunft wollen die Malteser auch lokal Ausbildende finden. Hiechinger schlägt „vielleicht jemanden aus der Krisenintervention“ als Möglichkeit vor.

Organisatoren wollen Bewusstsein für mentale Gesundheit schaffen

Pläne für einen bundesweiten Kurs zur „Seelischen Ersten Hilfe“ gibt es Hiechinger zufolge noch nicht. Auch die Idee, den klassischen Erste-Hilfe-Kurs mit der seelischen Ersten Hilfe zu verbinden, hält sie für kaum umsetzbar. „Der Ablauf des klassischen Ersten Hilfe ist stark abhängig von den Vorgaben der Berufsgenossenschaft. Es wäre sicherlich eine gute Idee, aber der Kurs ist ja auch so schon lang genug.“

Doch das Ziel sei, den Kurs zumindest in Aichach regelmäßig anzubieten, wenn der Bedarf und das Interesse bestünden. „Die zwei Termine sind ein Anfang.“ Irgendwann solle der Kurs ausgeweitet werden. Die Dienststellenleiterin betont: „Mir persönlich ist es ein großes Anliegen, Bewusstsein zu schaffen. Sowohl über das Thema der psychischen Belastungen und der mentalen Gesundheit, wie auch die Hilfeleistungen, die von den Menschen in Anspruch genommen werden können.“

Seelische Erste Hilfe Termine: Donnerstag, 10. April, oder Dienstag, 8. Juli

Dauer: 17.30 bis 21 Uhr

Veranstaltungsort: Dienststelle der Malteser Aichach-Friedberg, Werlbergerstr. 3-5, 86551 Aichach

Kursgebühr: 25 Euro

Weitere Informationen per Mail an info.aichach@malteser.org, im Internet unter www.malteser-aichach.de oder telefonisch unter 08251/8863104