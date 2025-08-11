78-jährige Pedelecfahrerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine 78-jährige Pedelecfahrerin ist am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Odelzhausen gestürzt und hat sich schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 81-jährige Autofahrerin gegen 9.25 Uhr in Odelzhausen-Sittenbach in Richtung Unterweikertshofen. Dort erfasste sie die vor ihr fahrende 78-Jährige auf ihrem Pedelec.

Kein Helm: 78-Jährige verletzt sich in Odelzhausen nach Unfall mit ihrem Pedelec schwer

Diese stürzte und verletzte sich dabei schwer. Laut Polizei hatte sie keinen Schutzhelm getragen. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in ein Krankenhaus. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)