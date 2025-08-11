Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Fahrlässige Körperverletzung? 78-jährige Pedelecfahrerin stürzt in Odelzhausen

Odelzhausen

78-jährige Pedelecfahrerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Sonntagmorgen wird eine 78-jährige Pedelecfahrerin von einer 81-jährigen Autofahrerin in Odelzhausen angefahren. Dabei verletzt sie sich schwer.
Von Amelie Eckert
    • |
    • |
    • |
    Eine Seniorin erleidet bei Verkehrsunfall schwere Verletzungen
    Eine Seniorin erleidet bei Verkehrsunfall schwere Verletzungen Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

    Eine 78-jährige Pedelecfahrerin ist am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Odelzhausen gestürzt und hat sich schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 81-jährige Autofahrerin gegen 9.25 Uhr in Odelzhausen-Sittenbach in Richtung Unterweikertshofen. Dort erfasste sie die vor ihr fahrende 78-Jährige auf ihrem Pedelec.

    Kein Helm: 78-Jährige verletzt sich in Odelzhausen nach Unfall mit ihrem Pedelec schwer

    Diese stürzte und verletzte sich dabei schwer. Laut Polizei hatte sie keinen Schutzhelm getragen. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in ein Krankenhaus. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden