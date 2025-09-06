Weltreise statt Schulbank: So verbindet diese Familie Abenteuer und Alltag

Es ist ihr letzter Tag in Deutschland, bevor sie wieder auf große Reise gehen. Tanja (33), René (41) mit ihren Kindern Kimberly (17) und Noah (13) – ihren Nachnamen wollen sie nicht in der Öffentlichkeit nennen – wollen wieder so lange wie möglich unterwegs sein. Die Familie aus dem Affinger Ortsteil Mühlhausen ging im August 2023 schon einmal für mehr als ein Jahr auf Weltreise. Zuletzt waren sie für etwa drei Monate zu Hause, um Freunde und Familie zu besuchen. Jetzt sind sie wieder unterwegs. Wohin und wie lange sie jetzt reisen, wissen sie noch nicht. Sie erzählen, was sie bisher erlebt haben, von ihren schönsten Erlebnissen – und von Problemen, auf die sie gestoßen sind.

