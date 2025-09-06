Icon Menü
Weltreise mit Kindern: Familie aus Mühlhausen lebt ihren Traum

Mühlhausen

Weltreise statt Schulbank: So verbindet diese Familie Abenteuer und Alltag

Eine Familie aus Mühlhausen ist wieder mit ihren Rucksäcken auf Reisen. Sie geben persönliche Einblicke in ihr Leben und verraten die Gründe, warum sie das alles tun.
Von Amelie Eckert
    • |
    • |
    • |
    Thailand fühlt sich für die Familie wie Nachhause kommen an. Wie beim ersten Mal geht ihr Flug jetzt nach Bangkok.
    Thailand fühlt sich für die Familie wie Nachhause kommen an. Wie beim ersten Mal geht ihr Flug jetzt nach Bangkok. Foto: Tanja und René

    Es ist ihr letzter Tag in Deutschland, bevor sie wieder auf große Reise gehen. Tanja (33), René (41) mit ihren Kindern Kimberly (17) und Noah (13) – ihren Nachnamen wollen sie nicht in der Öffentlichkeit nennen – wollen wieder so lange wie möglich unterwegs sein. Die Familie aus dem Affinger Ortsteil Mühlhausen ging im August 2023 schon einmal für mehr als ein Jahr auf Weltreise. Zuletzt waren sie für etwa drei Monate zu Hause, um Freunde und Familie zu besuchen. Jetzt sind sie wieder unterwegs. Wohin und wie lange sie jetzt reisen, wissen sie noch nicht. Sie erzählen, was sie bisher erlebt haben, von ihren schönsten Erlebnissen – und von Problemen, auf die sie gestoßen sind.

