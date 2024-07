Hofberg: Kinder kämpfen gegen Drachen und befreien eine Prinzessin

Bei bestem Wetter und vor einem begeisterten Publikum fand die Premiere des Theaterstücks „Ein Zaubernachtstraum“ auf der Hofberg-Freilichtbühne in Schiltberg statt. Rund 150 Gäste erklommen den Fußweg zur schönen Naturbühne und konnten die 23 Darsteller der Hofbergjugend bei einem farbenprächtigen und kurzweiligen Stück bewundern.

Bereits seit Februar liefen die Vorbereitungen für den Zaubernachtstraum. Denn das Stück und auch ihre Rollen haben sich die Kinder selbst ausgedacht. Manuela Balleis, die die Regie innehat, schrieb das Stück nach den Vorstellungen des Nachwuchses. Darin gelangen sieben befreundete Kinder durch einen Zauber in die erdachte Fantasiewelt „Aripula“.

Der Hofberg-Nachwuchs lebt in der Fantasiewelt „Aripula“

In Aripula müssen sich die Kinder mit einigen fürchterlichen Wesen herumschlagen: so zum Beispiel mit den beiden finsteren Gesellen „Unheil“ und „Verderben“, zwei Hexen und sogar einem Feuer speienden Drachen. Unterstützt werden sie auf ihrer Suche zurück in die reale Welt von einem Einhorn, der Glitzerfee und Elfenkönigin Leonora. Und als ob das nicht genug wäre, rettet die mutige Truppe unterwegs auch gleich noch eine Prinzessin. Für die nötige Action kommen sogar Pyrotechnik und Flammenwerfer zum Einsatz auf der Hofbergbühne zum Einsatz.

Auch Pyrotechnik kommt beim Stück der Hofberg-Jugend "Ein Zaubernachtstraum" zum Einsatz. Der Drache speit Feuerbälle. Foto: Martina Lachenmayr

Jugendleiterin Melanie Bichlmaier war sehr zufrieden mit der Aufführung ihres Ensembles bei der Premiere. Die zwischen fünf und zwölf Jahre alten Darstellerinnen und Darsteller spielten, wie sie sagte, hervorragend. Dafür erntete der Nachwuchs schon während des Stücks viel Zwischenapplaus. Die Mühe der letzten Monate mit Theaterproben, Kulissenbau, Kostümanproben und Besprechungen hat sich mehr als gelohnt, lautete die Bilanz.

Ein mächtiger Drache bewacht die Prinzessin, die die Kinder befreien wollen. Foto: Martina Lachenmayr

So zeigt sich der Hofberg im Rahmen des diesjährigen Ferienprogramms kunterbunt und lädt Groß und Klein noch zu den zwei weiteren Vorstellungen ein: am Samstag, 27. Juli, um 11 Uhr und am Sonntag, 28. Juli, um 17 Uhr. Die Aufführung dauert etwa eine Stunde, der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird gebeten, dass Autos im Ort geparkt werden und der offizielle Aufgang zu Fuß zur Hofbergbühne genutzt wird. Auf der Bühnenanlage stehen keine Parkplätze zur Verfügung. (AZ)