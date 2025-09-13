Icon Menü
Feuer in einer Wohnung in Pöttmes: Feuerwehren Pöttmes und Klingsmoos rücken aus

Pöttmes

Feuerwehreinsatz in Pöttmes: In einem Wohnhaus bricht Feuer aus

In einem Einfamilienhaus in Pöttmes bricht ein Feuer aus. Zwei Feuerwehren löschen den Brand. Ein 16-Jähriger wird leicht verletzt. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.
    In Pöttmes kam es am Freitagnachmittag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehren aus Pöttmes und Klingsmoos brachten das Feuer schnell unter Kontrolle.
    In Pöttmes kam es am Freitagnachmittag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehren aus Pöttmes und Klingsmoos brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In der Pöttmeser Ortsmitte ist es am Freitagnachmittag zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. In einem Einfamilienhaus brach um kurz vor 15 Uhr in einem Zimmer ein Brand aus.

    Wie die Polizei mitteilte, konnten sich alle Menschen aus dem Gebäude retten. Lediglich der 16-jährige Sohn der Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und nach der Behandlung wieder entlassen. Darüber hinaus gab es keine Verletzten.

    Feuerwehren Pöttmes und Klingsmoos löschen Brand in Pöttmes

    Die Freiwilligen Feuerwehren aus Pöttmes und Klingsmoos (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) löschten den Brand schnell.

    Was den Brand ausgelöst hatte, war auch am Samstag noch unklar. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im gesamten Haus ist es vorerst nicht bewohnbar. Die Polizei ging in einer ersten Schätzung von einer Schadenshöhe am Gebäude von etwa 20.000 Euro aus. (nsi)

