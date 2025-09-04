Feuerartisten zeigen in Baar eine atemberaubende Show

Feuerartisten gaben sich kürzlich ein Stelldichein in Baar. Der malerische Schlossgarten des Wasserschlosses in Unterbaar war Schauplatz des ersten Gatherings (Zusammenkunft) der Feuerartistik- und Flow-Arts-Gemeinschaft „Feuerinsel“ aus München mit dem gemeinnützigen Jonglierverein Jim, ebenfalls aus München, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Höhepunkt war eine spektakuläre Feuer-Gala-Show, zu der rund 350 Zuschauer aus Baar und Umgebung kamen.
Die relativ neue Disziplin der Flow-Arts vereint Tanz, Zirkus, Kampfkünste und Meditation zu einer einzigartigen Bewegungsform.
Bei Workshops in Baar an den Fähigkeiten feilen
Während des Gatherings im Schlossgarten wurden zahlreiche Workshops angeboten, in denen die Teilnehmenden ohne Feuer an ihren Fähigkeiten feilen und neue Techniken erlernen konnten und das mit unterschiedlichsten Requisiten. Untergebracht waren die Teilnehmenden in der Mehrzweckhalle und im Stüberl des SV Baar.
Der Höhepunkt der Veranstaltung war eine spektakuläre Feuer-Gala-Show am Samstagabend, zu der auch die Bürger und Bürgerinnen aus der Gemeinde Baar und den umliegenden Dörfern eingeladen waren. Dort konnten rund 350 Zuschauer und Zuschauerinnen zehn beeindruckende Acts, also Vorführungen, von sowohl deutschen als auch internationalen Feuerkünstlern bewundern.
Der Initiator ist in Baar aufgewachsen
Initiator Benedikt Fiedler, der in Baar aufgewachsen ist, sowie Marlene Röschl, die gemeinsam mit ihm die Hauptorganisation übernommen hat, ziehen ein positives Fazit und sprechen von einem vollen Erfolg.
Auch Tina Quintozzi, Leiterin der Feuerinsel-Community und treibende Kraft hinter der Gemeinschaft, war von Anfang an begeistert von der Veranstaltung. Sie betont, dass die Durchführung ohne die Unterstützung des Vereins Jim nicht möglich gewesen wäre und hebt hervor, wie wertvoll es ist, in diesem Verein einen so starken Partner gefunden zu haben.
Viele fragen nach einer Fortsetzung in Baar 2026
Ein besonderer Dank gilt Vorstand Juliane Scheer sowie den zahlreichen engagierten Helferinnen und Helfern des Jongliervereins, zu dem die Flow-Arts-Community inzwischen selbst gehört.
Die Rückmeldungen der Teilnehmenden und auch der Gäste waren durchweg begeistert, heißt es in der Pressemitteilung. Viele haben direkt nach einer möglichen Fortsetzung im Jahr 2026 gefragt. Bürgermeister Roman Pekis hat laut Mitteilung seine Unterstützung bereits zugesichert und durfte wie viele andere einen unvergesslichen Abend erleben. (AZ)
