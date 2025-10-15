Auftakt nach Maß: Filmfestival Aichach startet mit Liebe und guter Laune

Mit viel Musik, guter Laune und einem rekordverdächtigen Besucherandrang ist am Montagabend das elfte Aichacher Filmfestival gestartet. Im Foyer des Cineplex-Kinos stimmte das bekannte Aichacher Duo Tom & Flo mit ihren Songs aus den 60er Jahren stimmgewaltig auf das diesjährige Festivalmotto „Liebe“ ein. Weit über 200 Kinobegeisterte bildeten einen festlichen Rahmen zum Auftakt der diesjährigen Benefizveranstaltung des Rotary Clubs Schrobenhausen-Aichach. Für gute Laune sorgte nicht zuletzt der Eröffnungsfilm „Karli & Marie“ mit Luise Kinseher und Sigi Zimmerschied in den Hauptrollen.

Die Nächstenliebe „ist der Motor hinter unserem Festival“

Gut gelaunt zeigte sich auch Rotary-Präsident Alexander Krammer aus Schrobenhausen in seiner Begrüßungsrede. Das Festivalthema „Liebe“ berühre jeden und sei derzeit wichtiger denn je. Insbesondere die mitmenschliche Nächstenliebe sei „der Motor hinter unserem Festival“, betonte Krammer. So sei in den vergangenen zehn Festivaljahren ein sechsstelliger Betrag an Überschüssen generiert und für soziale Projekte in der Region und darüber hinaus gespendet worden. Jeder Filmabend, jedes Getränk an der Bar und jedes Tombola-Los werde „zu einem kleinen Beitrag für etwas Großes“. Krammer bezeichnete das als „gelebte Nächstenliebe – ganz ohne großes Aufheben, aber mit großer Wirkung“.

Der Rotary-Präsident lobte die dadurch entstehende Gemeinschaft: „Rotary und unser Filmfestival stehen für dieses Miteinander, für Freundschaft, Verantwortung und die Idee, mit vereinten Kräften Gutes zu bewirken.“ In diesem Sinne bedankte er sich schon im Voraus bei den Festivalbesucherinnen und -besuchern. Einen besonderen Dank sprach er Moderator Gerhard Lehrberger mit seinem rund 30-köpfigen Team aus, den vielen Sponsoren sowie als Mitveranstalter der Kinobetreiber-Familie Rusch und der Stadt Aichach. Abschließend verlieh Krammer dem Initiator der ersten Filmfestivals Dieter Nitzsche den Ehrentitel „Filmfestmanager“.

Produzent Ralf Zimmermann (links) und Drehbuchautor Ulrich Limmer (rechts) stellten sich nach dem Film den Fragen des Publikums. In der Mitte Rotary-Moderator Gerhard Lehrberger. Foto: Manfred Zeiselmair

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann erinnerte an „wunderbare Begegnungen“ mit Schauspielern, Regisseuren und interessanten Menschen während der vergangenen Festivaljahre. Der im vergangenen Jahr begonnene „Walk of Fame“ nahe des Aichacher Rathauses solle auch in Zukunft besondere Persönlichkeiten des Filmfestivals ehren und würdigen.

Der Eröffnungsfilm „Karli & Marie“ füllte im Anschluss gleich zwei große Kinosäle und sorgte mit tiefsinnigem bayrischem Humor für viele Lacher. Die aktuelle, hintergründige Komödie erzählt von einem ungleichen Duo, das auf einer turbulenten Reise nach Tirol überraschend seine Seelenverwandtschaft entdeckt – vielleicht sogar die große Liebe. Die beiden Kult-Kabarettisten und Vollblutschauspieler Luise Kinseher und Sigi Zimmerschied verkörpern dabei zwei gescheiterte Existenten: Karli, der sich als kampferprobter Bundeswehr-Veteran und Bombenentschärfer ausgibt, und die Betonwerks-Besitzerin Marie, die als ehemalige Schönheitskönigin von Mingkofen schon bessere Zeiten erlebt hat und nun nach einem Scheidungskrieg vor dem Ruin steht.

Sie eröffneten das elfte Aichacher Filmfestival (von links): Bürgermeister Klaus Habermann, Jasmin Plößl als Gast vom Bayerischen Rundfunk, Florian Laske und Tom Prestele (Tom&Flo), Rotary-Präsident Dr. Alexander Krammer und Kinobetreiber Werner Rusch. Foto: Manfred Zeiselmair

Nach dem Film beantworteten Produzent Ralf Zimmermann und Drehbuchautor Ulrich Limmer von Perathon Film unter der Moderation von Gerhard Lehrberger im Kinosaal und später im Foyer die Fragen des Publikums. Limmer sagte, sein Drehbuch sei von Beginn den beiden Hauptdarstellern „auf den Leib geschneidert“ gewesen. Die Zielvorgaben seien perfekt umgesetzt worden, sodass die Produktion schon nach 25 Drehtagen fertiggestellt gewesen sei.

Ein Film dreht sich um den Schweizer Kultkabarettisten Emil

Am Mittwoch, 15. Oktober, ist die Komödie „Karli & Marie“ übrigens beim Ü50-Nachmittag, der mit Kaffee und Kuchen bereits um 14 Uhr beginnt, noch einmal zu sehen. Zeitgleich verspricht um 15 Uhr „Typisch Emil“, die bewegende und humorvolle Geschichte des Schweizer Kultkabarettisten Emil Steinberger, beste Unterhaltung.

Der Mittwoch-Abend steht traditionell im Zeichen der Kinofreunde Aichach. Auf deren Programm steht um 19.30 Uhr das bildgewaltige Historien-Drama „Die Gesandte des Papstes“ und um 19.45 Uhr der junge deutsche Spielfilm „Was Marielle weiß“. In der unterhaltsamen Satire steht ein Paar vor einer überraschenden Herausforderung, als ihre Tochter plötzlich telepathische Fähigkeiten entwickelt.

Informationen: Das weitere Programm des Festivals, das täglich bis Samstag, 18. Oktober, filmische Höhepunkte anbietet, gibt es unter www.filmfestival-aichach.de