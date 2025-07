Franz Seemüller arbeitet noch täglich im Kieswerk mit

Im Kieswerk Seemüller im Todtenweiser Ortsteil Sand steht ein großes Betriebsjubiläum an. Der ehemalige Inhaber Franz Seemüller feiert am Sonntag, 20. Juli, sein 60. Betriebsjubiläum.

Franz Seemüller wurde 3. März 1949 geborgen. An seinem letzten Schultag, dem 20. Juli 1965, trat er im Betrieb seines Vaters an und arbeitete seither im Kieswerk Seemüller in Sand. Im Jahr 1974 übernahm er den Betrieb von seinem Vater. Inzwischen hat er ihn an seinen Sohn Peter weitergegeben. Franz Seemüller arbeitet trotz seiner 76 Jahre immer noch täglich mit.

Seemüller berät Kunden und ist mit den Fahrzeugen unterwegs

Im Werk ist er vor allem für die Kunden zuständig. Sobald jemand in den Hof fährt, erkundigt sich der Senior nach den Wünschen, zeigt den unterschiedlichen Sand und die verschiedenen Steine und berät. Auch mit den Fahrzeugen des Betriebs ist er unterwegs.

Beim Hochwasser im vergangenen Jahr, als das Firmengelände zur „Sandsackfabrik“ wurde, war Franz Seemüller immer unterwegs und versorgte die fleißigen Helfer mit dem großen Radlader mit Material zum Füllen der Säcke. Im Minutentakt war wieder eine Palette mit etwa 60 gefüllten Sandsäcken zum Weitertransport fertig.

Fest im Kieswerk in Sand im Kreis geladener Gäste

Franz Seemüller und seine Ehefrau Elfriede haben zwei Söhne, Franz und Peter, und inzwischen auch einen Enkel Vitus. Am Sonntag, 20. Juli, wird das Betriebsjubiläum im Kreis geladener Gäste auf dem Betriebsgelände gefeiert.