Freie Wählergemeinschaft: 100 Prozent für Bürgermeisterkandidatin Bettina Stief

Die Unterstützer der Freien Wähler Aichach und Ortsteile haben Bettina Stief einstimmig als Bürgermeisterkandidatin nominiert. Das teilt die Partei mit. Die 52-jährige Standortleiterin bei der Deutschen Post ist seit der vergangenen Wahl Stadträtin. Sie wohnt mit ihrer Familie im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell, wo sie auch vielfach ehrenamtlich aktiv ist. „Ich setze mich dafür ein, dass in Aichach wieder mehr gestaltet und weniger verhindert wird“, erklärte Stief unter großem Applaus der 39 Anwesenden.

Laut Mitteilung verwies sie dabei auf „teure Gutachten“, die sich im Nachhinein oft als nicht sachdienlich herausgestellt, jedoch erhebliche zeitliche Verzögerungen und deutlich mehr Kosten mit sich gebracht hätten. Das Markenzeichen der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Aichach und Ortsteile sei es, das Ohr nah an den Bürgern zu haben. „Wir sind die Kümmerer vor Ort und wollen das auch bleiben, deshalb muss unsere Fraktion größer werden“, sagte Stief.

Stadtratsliste der Freien Wähler Aichach: 22 Männer und acht Frauen

Auch die Stadtratsliste wurde nach Angaben der FWG mit einer großen Mehrheit von 38 Stimmen aufgestellt. Auf der Liste befinden sich acht Frauen und 22 Männer, 18 Kandidaten kommen aus einem Ortsteil und zwölf aus der Kernstadt. Die Freien Wähler können demnach mit ihren Kandidaten fast alle Ortsteile abdecken. „Wir haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Kandidaten und damit ein attraktives Angebot an die Wähler“, freute sich Stadtrat Lothar Bahn.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Aichach und Ortsteile:

Bettina Stief, 52 Jahre, Stadträtin, Standortleiterin aus Griesbeckerzell

Marc Sturm , 43 Jahre, Stadt- und Kreisrat, Rechtsanwalt aus Griesbeckerzell

Lothar Bahn, 64 Jahre, Stadtrat, Diplom-Ökonom aus Klingen

Manfred Huber, 56 Jahre, Stadtrat, Landwirt aus Ecknach

Christian Böhm, 46 Jahre, Selbständiger Telekommunikationstechniker aus Aichach

Stephanie Baker, 56 Jahre, Betriebs- und Handelsfachwirtin aus Algertshausen

Josef Neumaier, 60 Jahre, Ortssprecher, Landwirt aus Gallenbach

Rolf Burkhard, 57 Jahre, Ortssprecher, Unternehmer aus Oberschneitbach

Fabian Schormair, 30 Jahre, Radsport Logistik Manager aus Aichach

Roland Finkl, 56 Jahre, Polizeibeamter aus Aichach

Michael Schlickenrieder, 51 Jahre, Industriemeister Metall aus Aichach

Helmut Lenz, 72 Jahre, Vizelandrat und Kreisrat, Rektor a. D. aus Ecknach

Oliver Heib, 56 Jahre, selbstständiger Kaufmann aus Aichach

Martin Bayer, 64 Jahre, Maschinenbaumeister aus Oberbernbach

Andreas Schwarz, 60 Jahre, Handwerksmeister aus Oberbernbach

Nina Barrera, 28 Jahre, Diplomingenieurin, Direktvermarktung und Social Media aus Aichach

Josef Ziegler, 60 Jahre, Busunternehmer aus Aichach

Judith Görtz, 58 Jahre, Polizeiangestellte aus Aichach

Dominik Chalinski, 44 Jahre, Unternehmer aus Aichach

Markus Gutmann, 32 Jahre, Landwirtschaftsmeister aus Sulzbach

Chiara Birkl, 24 Jahre, Installateur-, Heizungsbauer- und Spenglermeisterin aus Obermauerbach

Christian Montag, 47 Jahre, Baumaschinenführer aus Aichach

Andreas Eibel, 49 Jahre, selbstständiger Elektromeister aus Gallenbach

Karin Lindermeir, 54 Jahre, Bürokauffrau aus Ecknach

Clarissa Junger-Speckner, 42 Jahre, Heilpraktikerin und Physiotherapeutin

Rita Ruf, 57 Jahre, stellvertretende Personalleitung aus Oberwittelsbach

Walter Mittermüller, 50 Jahre, Bankkaufmann aus Edenried

Maximilian Gutmann, 37 Jahre, selbstständiger Handwerksmeister aus Untergriesbach

Peter Becker, 67 Jahre, Rentner aus Aichach

Robby Jung, 67 Jahre, Diplom-Kaufmann und Geschäftsführer aus Aichach

Als Ersatzkandidaten wurden Klaus Bleis aus Griesbeckerzell und Manfred Braun aus Aichach nominiert.