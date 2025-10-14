Freie Wählergemeinschaft: 100 Prozent für Bürgermeisterkandidatin Bettina Stief

Die Unterstützer der Freien Wähler Aichach und Ortsteile haben Bettina Stief einstimmig als Bürgermeisterkandidatin nominiert. Das teilt die Partei mit. Die 52-jährige Standortleiterin bei der Deutschen Post ist seit der vergangenen Wahl Stadträtin. Sie wohnt mit ihrer Familie im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell, wo sie auch vielfach ehrenamtlich aktiv ist. „Ich setze mich dafür ein, dass in Aichach wieder mehr gestaltet und weniger verhindert wird“, erklärte Stief unter großem Applaus der 39 Anwesenden.
Laut Mitteilung verwies sie dabei auf „teure Gutachten“, die sich im Nachhinein oft als nicht sachdienlich herausgestellt, jedoch erhebliche zeitliche Verzögerungen und deutlich mehr Kosten mit sich gebracht hätten. Das Markenzeichen der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Aichach und Ortsteile sei es, das Ohr nah an den Bürgern zu haben. „Wir sind die Kümmerer vor Ort und wollen das auch bleiben, deshalb muss unsere Fraktion größer werden“, sagte Stief.
Stadtratsliste der Freien Wähler Aichach: 22 Männer und acht Frauen
Auch die Stadtratsliste wurde nach Angaben der FWG mit einer großen Mehrheit von 38 Stimmen aufgestellt. Auf der Liste befinden sich acht Frauen und 22 Männer, 18 Kandidaten kommen aus einem Ortsteil und zwölf aus der Kernstadt. Die Freien Wähler können demnach mit ihren Kandidaten fast alle Ortsteile abdecken. „Wir haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Kandidaten und damit ein attraktives Angebot an die Wähler“, freute sich Stadtrat Lothar Bahn.
Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Aichach und Ortsteile:
- Bettina Stief, 52 Jahre, Stadträtin, Standortleiterin aus Griesbeckerzell
- Marc Sturm, 43 Jahre, Stadt- und Kreisrat, Rechtsanwalt aus Griesbeckerzell
- Lothar Bahn, 64 Jahre, Stadtrat, Diplom-Ökonom aus Klingen
- Manfred Huber, 56 Jahre, Stadtrat, Landwirt aus Ecknach
- Christian Böhm, 46 Jahre, Selbständiger Telekommunikationstechniker aus Aichach
- Stephanie Baker, 56 Jahre, Betriebs- und Handelsfachwirtin aus Algertshausen
- Josef Neumaier, 60 Jahre, Ortssprecher, Landwirt aus Gallenbach
- Rolf Burkhard, 57 Jahre, Ortssprecher, Unternehmer aus Oberschneitbach
- Fabian Schormair, 30 Jahre, Radsport Logistik Manager aus Aichach
- Roland Finkl, 56 Jahre, Polizeibeamter aus Aichach
- Michael Schlickenrieder, 51 Jahre, Industriemeister Metall aus Aichach
- Helmut Lenz, 72 Jahre, Vizelandrat und Kreisrat, Rektor a. D. aus Ecknach
- Oliver Heib, 56 Jahre, selbstständiger Kaufmann aus Aichach
- Martin Bayer, 64 Jahre, Maschinenbaumeister aus Oberbernbach
- Andreas Schwarz, 60 Jahre, Handwerksmeister aus Oberbernbach
- Nina Barrera, 28 Jahre, Diplomingenieurin, Direktvermarktung und Social Media aus Aichach
- Josef Ziegler, 60 Jahre, Busunternehmer aus Aichach
- Judith Görtz, 58 Jahre, Polizeiangestellte aus Aichach
- Dominik Chalinski, 44 Jahre, Unternehmer aus Aichach
- Markus Gutmann, 32 Jahre, Landwirtschaftsmeister aus Sulzbach
- Chiara Birkl, 24 Jahre, Installateur-, Heizungsbauer- und Spenglermeisterin aus Obermauerbach
- Christian Montag, 47 Jahre, Baumaschinenführer aus Aichach
- Andreas Eibel, 49 Jahre, selbstständiger Elektromeister aus Gallenbach
- Karin Lindermeir, 54 Jahre, Bürokauffrau aus Ecknach
- Clarissa Junger-Speckner, 42 Jahre, Heilpraktikerin und Physiotherapeutin
- Rita Ruf, 57 Jahre, stellvertretende Personalleitung aus Oberwittelsbach
- Walter Mittermüller, 50 Jahre, Bankkaufmann aus Edenried
- Maximilian Gutmann, 37 Jahre, selbstständiger Handwerksmeister aus Untergriesbach
- Peter Becker, 67 Jahre, Rentner aus Aichach
- Robby Jung, 67 Jahre, Diplom-Kaufmann und Geschäftsführer aus Aichach
- Als Ersatzkandidaten wurden Klaus Bleis aus Griesbeckerzell und Manfred Braun aus Aichach nominiert.
